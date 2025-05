Odair José celebra 56 anos de carreira

- Foto: Divulgação

Salvador vai receber uma noite especial com um dos nomes mais representativos da música popular brasileira. Em única apresentação, Odair José sobe ao palco do Teatro Sesc Casa do Comércio no dia 30 de maio, às 20h, com o show “Clássicos”, reunindo sucessos que atravessaram gerações, como Cadê Você, A Noite Mais Linda do Mundo e Eu Vou Tirar Você Desse Lugar.

Serviço

ODAIR JOSÉ - CLÁSSICOS

DATA: 30 de maio (sexta-feira)

HORÁRIO: 20h

LOCAL: Teatro Sesc Casa do Comércio

VENDAS: Sympla