Oficina gratuita de percussão amazônica - Foto: Divulgação

Oficina de Percussão Amazônica chega a Salvador para uma edição inédita no dia 11 de abril, às 15h, na CAIXA Cultural. Ministrada pelo percussionista Rafael Barros, a atividade gratuita explora ritmos tradicionais do Baixo-Tocantins, como Siriá, Carimbó, Banguê e Samba de Cacete. O objetivo é proporcionar ao público um contato direto com os instrumentos e técnicas percussivas que compõem a musicalidade amazônica.

Local: CAIXA Cultural Salvador

Data: 11 de abril de 2025

Horário: 15h às 17h

Inscrições gratuitas

Público-alvo: Estudantes de música, percussionistas, educadores, pesquisadores e interessados na cultura amazônica

Exposição sobre Mestre Cupijó e os ritmos amazônicos

Período: Durante toda a programação do evento

Shows da banda Baile do Mestre Cupijó

Datas: 10 a 13 de abril de 2025