Olodum lança projeto sobre revoltas negras e educação interétnica

- Foto: Divulgação

O Olodum realiza no dia 23 de maio, às 9h30, na Casa do Olodum, no Pelourinho, o lançamento oficial do projeto Manifesto Revoltas Negras e a Educação Interétnica Olodum. A ação integra o Programa Música e Educação: Paisagem Sonora e conta com a parceria do Ministério da Educação (MEC/SECADI), da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e da Escola Olodum.

A iniciativa oferece oficinas de percussão samba-reggae, dança afro e máscaras africanas para jovens de Salvador, dentro da proposta “África Viva”, que homenageia o Dia da África (25 de maio). O evento também apresenta o curso de formação continuada com carga horária de 60 horas, voltado à capacitação de educadores.

O conteúdo do curso inclui temas como Quilombo dos Palmares, Revolta dos Malês, Conjuração Baiana, Revolta da Chibata e a participação afrodescendente na Independência da Bahia, entre outros marcos da resistência negra, com base na Lei 10.639/03.

Agenda Cultural

Lançamento oficial do projeto Manifesto Revoltas Negras e a Educação Interétnica Olodum

Dia 23 de Maio (Sexta-feira)

Horário: 9:30

Onde: Casa do Olodum

Endereço: R. Maciel de Baixo, 22 - Pelourinho, Salvador - BA, 40026-240

Bloco Olodum realiza ensaio especial em homenagem ao Dia da África

Participação: banda Olodum

Dia 25 de Maio (Domingo)

Banda no palco a partir das 14h

Local: Praça das Artes, Pelourinho - Em frente à Casa do Olodum