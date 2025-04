OSBA apresenta dois concertos com obras de Shostakovich

Regência é do maestro Carlos Prazeres - Foto: Divulgação

A Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta neste sábado e domingo, dias 12 e 13 de abril, às 11h, o concerto “#Shostavibes”, a primeira de duas edições de programas da temporada 2025 da OSBA que celebram a obra do russo Dmitri Shostakovich (1906-1975), marcando os 50 anos de falecimento deste compositor.

Os concertos serão realizados no Cine Teatro Solar Boa Vista, no bairro do Engenho Velho de Brotas, dentro do projeto OSBA Solar, voltado para as atividades da Orquestra neste espaço cultural da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBa) e que também tem sido usado como local para ensaios da orquestra. Os ingressos para #Shostavibes estão à venda pela plataforma online Sympla, pelos valores de R$20 (inteira) e R$10 (meia).

12 e 13/ABR (SÁBADO E DOMINGO) – OSBA SOLAR | #SHOSTAVIBES

Horário: 11h

Local: Cine Teatro Solar Boa Vista (Engenho Velho de Brotas)

Regência: Carlos Prazeres

Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia), pela plataforma Sympla. Link: bit.ly/Shosta1

Programa:

SHOSTAKOVICH – Abertura Festiva, Op. 96

SHOSTAKOVICH – Sinfonia de Câmara, Op.73a