Pagodart e Escandurras com grupo Benzadeus comandam Feijuca do Bão

A Chácara Baluarte, localizada no Santo Antônio Além do Carmo, será palco de mais uma edição da Feijuca do Bão, evento que acontece no próximo domingo, 9 de fevereiro, a partir das 12h. A feijoada, servida em formato Open Food até as 16h, será acompanhada por uma programação repleta de energia e música boa.

O público poderá aproveitar apresentações de artistas do cenário musical baiano, como Pagodart, e de Filipe Escandurras, que dividirá o palco com o grupo brasiliense Benzadeus. Além disso, a tarde será completada com mais dois shows: Luana Matos, que convida Madina, e Linnoy, que recebe Jow.