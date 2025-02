Pagode do Mestre Bimba reúne artistas do ‘pagodão das antigas’

- Foto: Divulgação

O Pagode do Mestre acontecerá no dia 16 de fevereiro, no Doca 1, no Comércio, a partir das 15h. O evento nasce de um sonho antigo do artista, que busca reviver e celebrar a essência do pagode, sua grande paixão musical.

Com a proposta de resgatar os clássicos do pagode, o Pagode do Mestre promete uma festa inesquecível, repleta de energia, tradição e muita música boa. Uma verdadeira celebração dos grandes sucessos, trazendo à tona toda a vibração e o espírito que marcaram a história do pagode.

O evento contará com a participação de artistas como Xandy Harmonia, Bambam, Alex Xella, Linnoy, Ericsson Mello (Ex-Patrulha do Samba), Denny Palma, Falcão (Banda Guig Ghetto) e muitos outros. Juntos, esses grandes nomes do pagode vão transformar esse dia em um verdadeiro encontro de ritmos e celebrações.

Os ingressos estão à venda no site ingressosimples.com.br/evento-340-pagode-do-mestre-bimba.

Serviço:

Data: 16 de fevereiro de 2025

Horário: 15h