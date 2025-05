Play no São João na Sotero Beach Bar - Foto: Divulgação

No próximo dia 24 de maio, a partir das 19h, o sotero Beach bar (Piatã) será palco do festejo junino 'Play no São João'.

O evento reúne três nomes da cena musical que prometem botar todo mundo pra dançar:

• Kiko Xonado, trazendo o forró raiz que a gente ama;

• Emily Ferraz, com aquele sertanejo apaixonado que não pode faltar;

• E o swing envolvente do Tander, garantindo aquele pagodinho maroto que é a cara da Bahia!

SERVIÇO:

O quê: PLAY NO SÃO JOÃO

Quando: 24 de maio (sábado ), a partir das 19h

Onde: sotero Beach bar (Piatã)

Atrações: Kiko Xonado, Emily Ferraz, Tander