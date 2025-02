Ponto de Equilíbrio comemora 25 Anos na Concha Acústica

- Foto: Divulgação

Uma das maiores e mais respeitadas bandas de reggae do Brasil, a Ponto de Equilíbrio está prestes a embarcar em uma turnê nacional que celebra seus 25 anos de uma trajetória musical. Para comemorar essa marca histórica, a banda trará, para Salvador, um show comemorativo com sucessos que marcaram a carreira. O show acontecerá no dia 23 de maio, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

A Turnê de 25 anos traz um repertório diversificado, com os maiores sucessos da banda, que marcaram a trajetória de gerações de fãs do reggae. Além disso, os integrantes da banda prepararam surpresas para o público, com o lançamento de músicas inéditas e a inclusão de faixas que refletem a nova fase da Ponto de Equilíbrio.

SERVIÇO

PONTO DE EQUILÍBRIO – TURNÊ 25 ANOS

Data: 23 de maio (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Valor: 1º LOTE PROMOCIONAL – R$140,00 (inteira), R$70,00 (meia), R$98,00 (ingresso solidário) - Sympla e Bilheteria do Teatro

Classificação: 16 Anos