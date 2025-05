Quando três amigos, muito próximos, e que sabem tudo da vida uns dos outros se juntam para passar uma mensagem que reflita sobre a construção da masculinidade, não tem como o roteiro dar errado! Assim surgiu a ideia de Por que não nós?.

A peça é um mergulho profundo e ácido no psiquismo do que é ser homem em nossa sociedade, partindo da narrativa de três personagens sarcásticos e penetrantes em uma dramaturgia que debate um conceito muito atual: a masculinidade tóxica e suas consequências.

Com texto de Júlia Spadaccini e direção de Débora Lamm, “Por que não nós?” estreia em Salvador com três apresentações, nos dias 17 e 18 de maio, no Teatro Jorge Amado, com sessões no sábado às 21h e no domingo às 18h (sessão extra) e 20h.



SERVIÇO

Por que não nós?