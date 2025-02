Praça das Artes recebe ensaios de Olodum e Cortejo Afro com convidados

- Foto: Divulgação

A Praça das Artes, no Pelourinho, será palco dos ensaios de verão do Cortejo Afro e do Olodum nesta segunda, 3, e terça-feira, 4. Entre os convidados especiais, Daniela Mercury se apresenta ao lado do Olodum. O espaço, administrado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), é um dos destaques da programação cultural do verão soteropolitano.

A partir de quarta-feira, 5, a Praça das Artes terá uma agenda gratuita com shows de Cheiro de Amor, Samba Trator e Patrulha do Samba, além da tradicional "Batekoo" no sábado.

Negra Jhô, que esteve presente em diversos eventos no local, destacou a importância da Praça para a cena cultural baiana: "É uma grande experiência, um lugar arejado, bonito, aqui é vida, aqui é muito axé, um sonho de consumo."