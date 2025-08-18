Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AGENDA CULTURAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ROCK NA VEIA!

Projeto Chá da Tarde 'Toca Planet!' divide palco com Ultra Bomb

Novo projeto musical em Salvador presta tributo a Planet Hemp e tem show da Ultra Bomb em seu lançamento

Redação

Por Redação

18/08/2025 - 18:15 h
Projeto Chá da Tarde tocará Planet Hemp
Projeto Chá da Tarde tocará Planet Hemp -

No próximo dia 12 de setembro de 2025, a cena musical de Salvador ganha um novo e poderoso evento com a estreia do projeto Chá da Tarde "Toca Planet!", que chega com uma proposta vibrante e autêntica ao Área 51 Studio Bar. A noite, marcada para começar às 21 horas, contará com a presença da banda anfitriã Chá da Tarde, que faz cover do Planet Hemp, e a participação especial da banda Ultra Bomb, em um evento que celebra a força do rock e a identidade cultural brasileira.

Chá da Tarde "Toca Planet!"

O projeto Chá da Tarde surge em um momento especial, celebrando os 30 anos de história do Planet Hemp. A banda, formada por músicos experientes da cena baiana, se dedica a revisitar os clássicos de um dos grupos mais icônicos do rock e rap nacional. Com a formação que inclui Mayale Pitanga (guitarra), Luã Jeferson (baixo), Rafael Formiga (bateria), Cris Souza (vocal) e Bobby Santos (vocal), o grupo entrega um show potente, no estilo clássico de power trio e MCs.

Tudo sobre Agenda Cultural em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Cha da Tarde ☕🍁 (@chadatardebanda)

O setlist é uma verdadeira viagem sonora, com hits e riffs recheados de rimas de Marcelo D2 e B. Negão. O projeto presta homenagem a uma banda que, além de ser referência musical, influenciou gerações ao abordar temas como a legalização e a desmilitarização. O som que o Chá da Tarde propõe é uma fusão explosiva de RapRockinRollPsicodeliHarCoreRagga, que promete não deixar ninguém parado.

Ultra Bomb: verdadeiro e explosivo

RT, vocalista da Ultra Bomb, em show no Sesi
RT, vocalista da Ultra Bomb, em show no Sesi | Foto: Cau Souza/@csoufocoradical

Dividindo o palco com o projeto Chá da Tarde, a banda Ultra Bomb chega com uma sonoridade autêntica e engajada. Composta por RT (voz), Favila X. (guitarra), Madubass (baixo) e Rafael Formiga (bateria), o quarteto mistura funk metal, hardcore, punk e elementos da música regional nordestina.

A Ultra Bomb está prestes a lançar seu primeiro single e videoclipe. Suas composições transformam temas complexos como violência urbana, desigualdade social e saúde mental em catarse, com riffs cortantes e grooves pulsantes. A banda mostra a que veio com uma proposta forte e autoral.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ultra Bomb (@ultrabomboficial)

Serviço do show

  • Evento: Projeto Chá da Tarde "Toca Planet!"
  • Bandas: Chá da Tarde e Ultra Bomb (convidada)
  • Data: 12 de setembro de 2025 (sexta-feira)
  • Horário: 21h
  • Local: Área 51 Studio Bar, Tv. Basílio de Magalhães, 90 - Rio Vermelho, Salvador-BA
  • Entrada: R$ 15
Imagem ilustrativa da imagem Projeto Chá da Tarde 'Toca Planet!' divide palco com Ultra Bomb
| Foto: Divulgação

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agenda cultural Cultura musica rock Salvador shows

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas