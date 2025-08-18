Projeto Chá da Tarde 'Toca Planet!' divide palco com Ultra Bomb

Projeto Chá da Tarde tocará Planet Hemp - Foto: Divulgação

No próximo dia 12 de setembro de 2025, a cena musical de Salvador ganha um novo e poderoso evento com a estreia do projeto Chá da Tarde "Toca Planet!", que chega com uma proposta vibrante e autêntica ao Área 51 Studio Bar. A noite, marcada para começar às 21 horas, contará com a presença da banda anfitriã Chá da Tarde, que faz cover do Planet Hemp, e a participação especial da banda Ultra Bomb, em um evento que celebra a força do rock e a identidade cultural brasileira.

Chá da Tarde "Toca Planet!"

O projeto Chá da Tarde surge em um momento especial, celebrando os 30 anos de história do Planet Hemp. A banda, formada por músicos experientes da cena baiana, se dedica a revisitar os clássicos de um dos grupos mais icônicos do rock e rap nacional. Com a formação que inclui Mayale Pitanga (guitarra), Luã Jeferson (baixo), Rafael Formiga (bateria), Cris Souza (vocal) e Bobby Santos (vocal), o grupo entrega um show potente, no estilo clássico de power trio e MCs.

O setlist é uma verdadeira viagem sonora, com hits e riffs recheados de rimas de Marcelo D2 e B. Negão. O projeto presta homenagem a uma banda que, além de ser referência musical, influenciou gerações ao abordar temas como a legalização e a desmilitarização. O som que o Chá da Tarde propõe é uma fusão explosiva de RapRockinRollPsicodeliHarCoreRagga, que promete não deixar ninguém parado.

Ultra Bomb: verdadeiro e explosivo

RT, vocalista da Ultra Bomb, em show no Sesi | Foto: Cau Souza/@csoufocoradical

Dividindo o palco com o projeto Chá da Tarde, a banda Ultra Bomb chega com uma sonoridade autêntica e engajada. Composta por RT (voz), Favila X. (guitarra), Madubass (baixo) e Rafael Formiga (bateria), o quarteto mistura funk metal, hardcore, punk e elementos da música regional nordestina.

A Ultra Bomb está prestes a lançar seu primeiro single e videoclipe. Suas composições transformam temas complexos como violência urbana, desigualdade social e saúde mental em catarse, com riffs cortantes e grooves pulsantes. A banda mostra a que veio com uma proposta forte e autoral.

Serviço do show

Evento: Projeto Chá da Tarde "Toca Planet!"

Bandas: Chá da Tarde e Ultra Bomb (convidada)

Data: 12 de setembro de 2025 (sexta-feira)

Horário: 21h

Local: Área 51 Studio Bar, Tv. Basílio de Magalhães, 90 - Rio Vermelho, Salvador-BA

Entrada: R$ 15