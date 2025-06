Rachel Reis apresenta álbum 'Divina Casca' - Foto: Divulgação

DIA 28 (sáb), 19h

RACHEL REIS

Rachel Reis apresenta o show do álbum Divina Casca, parte da Divina Tour, que marca uma fase mais madura e visceral da artista baiana. Com direção visual de Aline Lata, o espetáculo mistura samba, MPB, axé, reggae, pop e pagodão em uma experiência sensorial única. No repertório, 15 faixas inéditas e parcerias com BaianaSystem, Psirico, Nêssa, Don L e Rincon Sapiência, além de sucessos anteriores. Um show para sentir na pele.

Quanto: 1º lote: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); 2º lote: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia); 3º lote: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia)

Clube de Desconto: Desconto de 40% sobre o valor de inteira para os assinantes dos clubes Correio*, A Tarde e Claro Clube

Vendas: Bilheteria do Teatro Castro Alves ou pela Sympla (www.sympla.com.br)