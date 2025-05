Reinaldinho apresenta Samba & Sanfona no Pelourinho - Foto: Divulgação

A Praça das Artes, no Pelourinho, recebe nos dias 3 e 10 de junho, a partir das 19h, o projeto Samba & Sanfona – O Encontro de Ritmos Que Movem o Brasil, idealizado por Reinaldinho, cantor e compositor de expressão nacional e internacional que deixou marca como vocalista do grupo Terra Samba. O evento gratuito une dois dos principais gêneros musicais do país em um espetáculo que revisita clássicos do forró em arranjos construídos sobre a base do samba.