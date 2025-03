Roda de samba do Grupo Botequim

O mês da Mulher será comemorado pelo Grupo Botequim e as cantoras convidadas Ju Santos e Carla Lis nesta sexta-feira, 14 de março, no Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo, a partir das 21h. A roda de samba promete agitar a noite com um repertório especial, que mistura a tradicional energia do samba de raiz com músicas que exaltam o poder feminino, o empoderamento e a beleza das mulheres.

SERVIÇO

Roda de Samba de Março - Grupo Botequim celebrando o mês da mulher

Local: Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo

Data: 14 de março (sexta-feira)

Horário: 21h

Ingressos: R$ 30 (Sympla)