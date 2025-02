Rodrigo Marques apresenta stand up “O Entusiasta”

- Foto: Divulgação

Rodrigo Marques volta a Salvador com seu novo show de stand up, o espetáculo "O Entusiasta". O humorista sobe ao palco do Teatro Sesc Casa do Comercio, no dia 31, às 20h.

Em “O Entusiasta”, o comediante reflete sobre os instintos mais básicos do ser humano e aborda, com muito bom humor, a perspectiva da sociedade sobre eles.

Os ingressos para o show podem ser adquiridos através do site da Sympla, ou ainda nas bilheterias do teatro Sesc Casa do Comércio, e custam a partir de R$ 40 na pré venda.