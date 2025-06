Samba & Sanfona reúne artistas no Pelourinho com entrada gratuita

O projeto Samba & Sanfona acontece no dia 3 de junho, às 19h, na Praça das Artes, no Pelourinho, com entrada gratuita. A iniciativa, idealizada por Reinaldinho, ex-vocalista do Terra Samba, promove o encontro entre o samba e o forró em uma programação que destaca nomes expressivos da música baiana.

Agenda Cultural

Projeto Samba & Sanfona

DIA: 03 de junho(terça-feira)

Horário: 19

Local: Praça das Artes, Pelourinho

Entrada Gratuita