Samba Duro VS realiza projeto O Samba Junino - Foto: Divulgação

O mês de junho já começou e além do forró, as celebrações do Samba Junino são intensificadas nesta época do ano. E, para marcar mais um ano de resistência deste movimento cultural, o Samba Duro VS e o produtor cultural Vagner Shrek estão realizando o projeto O Samba Junino fincando raízes em Pituaçu com o objetivo de destacar a importância deste movimento cultural em diálogo com toda a sociedade.

Para marcar as ações do projeto, nos dias 8 e 15 de junho, a praça Mario Albiane em Pituaçu, irá receber um ensaio aberto do Samba Duro VS com decoração junina e interação cultural de três horas da tarde até seis horas da noite.