No dia 08/06 (Domingo), às 11h, no Braseiro do Juba, no Caminho das Árvores, acontece o Samba Saboeiro com Swing de Fora, Noelson do Cavaco, Resenha do Fab, Nelson Rufino e Pagode do Thiago.

SERVIÇO

Samba Saboeiro

Data: 08/06

Hora: A partir das 11h

Local: Braseiro do Juba – Avenida Tancredo Neves, 1283 – Caminho das Arvores