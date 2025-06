Saulo estreia a turnê Dançando com o Tempo - Foto: Reprodução

DIA 14 (sáb), 19h

SAULO

Saulo estreia a turnê Dançando com o Tempo, com show intimista que celebra memórias afetivas. No repertório, releituras em violão e acordeon de clássicos nordestinos. A cenografia, inspirada em uma varanda do interior, traz obras de artistas nordestinos e o aconchego de uma casa de vó. Com figurinos de Sandro Lopez e participação especial de Daniel Neto, o espetáculo une afeto, regionalismo e beleza visual em cada detalhe.

Quanto: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia)