Semana da Dança 2025 - Foto: Divulgação

Entre 23 a 30 de abril, as principais escolas de dança da capital baiana se apresentam na Praça Central, com aulas, mostras didáticas e espetáculos emocionantes e inspiradores

SERVIÇO:

Semana da Dança 2025

Quando – De 23 a 30 de abril.

Onde – Praça Central Euvaldo Luz, L1, Shopping Barra.

Entrada Gratuita.

PROGRAMAÇÃO:

Quarta-feira, 23 de abril

Studio A

18h -Turmas Kids e Teens (k-pop, jazz, street jazz e hip hop).

19h - Pocket shows espetáculos: Féricos, Thor, Musas, Apófis, Hecate.

19h30 - Adultos e avançados (hip hop, jazz, k-pop, street jazz e heels).

Quinta-feira, 24 de abril

Studio de Ballet Ana Campello

17h – Mostra didática de ballet e jazz infantil.

18h – Mostra didática de ballet e jazz infantojuvenil.

19h – Espetáculo “A Poesia do Circo”.

Sexta-feira, 25 de abril

BBT Art Academy

14h – Apresentações didáticas das turmas de balé do baby class ao Advanced 2, com base no método da Royal Academy of Dance (BBT).

15h30 – Apresentação das alunas de jazz dance BBT.

18h – Apresentação dos alunos do curso de teatro musical BBT.

18h30 – Espetáculo de balé clássico “La fille mal gardée”, com coreografias premiadas em concursos internacionais.

Sábado, 26 de abril

On Broadway

13h30 - Aula de jazz musical.

14h10 - Aula de canto.

14h50 - Aula de jazz musical.

15h30 - Aula de jazz.

16h10 - Aula de sapateado.

16h45 - Trechos dos espetáculos “Spetacular Spetacular” e “Work of art”, com participações especiais da Cia On Broadway e Convidados.

Domingo, 27 de abril

Escola Contemporânea de Dança

15h - Apresentações das turmas: Divas; ginástica rítmica (GR) com gym clube; forró; jazz; hip hop; e k-pop.

16h30 - Espetáculo “A arte de Isadora Duncan”.

17h15 - Espetáculo “Vernissage”.

Segunda-feira, 28 de abril

Cia de Jazz Viviane Lopes

14h às 21h30 - 80 mostras didáticas e coreográficas (jazz dance, jazz musical, street jazz, street dance, hip hop, ballet, ginástica rítmica, k-pop e jazz 60+).

Terça-feira, 29 de abril

Etudes

10h - Aula de judô.

11h - Aula de dança de salão.

16h30 - Aula de ballet infantil (iniciação).

17h00 - Aula de ballet infantil (primary).

18h30 - Trechos do espetáculo “Celebration 40 anos Etudes”.

Quarta-feira, 30 de abril

Programação especial, no período da tarde, com participação de escolas de dança e estilos diversos.