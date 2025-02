Shopping Itaigara promove Bailinho de Carnaval

O Bailinho de Carnaval do Shopping Itaigara é aberto ao público e será realizado no sábado, 15, das 16h às 18h, nos corredores do empreendimento, com a mostra itinerante de personagens divertidos da equipe Flávia Godeiro. A apresentação será acompanhada por uma fanfarra, que promete um espetáculo envolvente, em uma atmosfera repleta de confete.

No mesmo dia, a folia terá início da programação, às 14h, com o Esquenta do Bailinho do Ita, em frente ao novo salão infantil Tesoura Encantada, no piso L1. No local, estará presente um animador que irá fazer esculturas de balões para os pequenos foliões. Enquanto as famílias se divertem no esquenta à espera do tradicional bailinho do Ita, as crianças podem se arrumar neste novo espaço.

Além disso, oferece serviços de maquiagem e penteados temáticos para as crianças já saírem prontas para a festa.