- Foto: Divulgação

Clécia Queiroz e Maira Lins fazem do show Sambelas uma vibrante celebração do samba de roda baiano, através da força feminina. A apresentação acontece na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA), dia 11 de março (terça-feira), às 20h.

O repertório, cuidadosamente selecionado, mescla tradição e contemporaneidade, e percorre desde os clássicos do samba de roda do Recôncavo Baiano até composições de grandes nomes que dialogam com esse gênero, como Dorival Caymmi, Roque Ferreira e Caetano Veloso.

Além disso, o show homenageia intérpretes femininas que marcaram a história do samba, como Clara Nunes e Alcione.

SERVIÇO

Sambelas – Com Clécia Queiroz e Maira Lins

Data: 11 de março (terça-feira) às 20h

Local: Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA)

Vendas: Sympla e Bilheteria do TCA

Ingressos: Meia-entrada R$ 30,00 | Inteira R$ 60,00

Classificação: Livre