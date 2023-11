Teatro Gamboa tem shows, programação cultural e exposição gratuita | A TARDE

O Teatro Gamboa, localizado no Largo dos Aflitos, reúne cultura, arte e educação, com uma programação intensa neste mês de novembro, mesclando música e arte. Nesta quarta-feira, 8, a educadora e comunicadora Márcia Nascimento apresenta, às 19h, a terceira edição do projeto “Ctrl Cultural”, com as participações do ator e diretor teatral Jackson Costa e também do palhaço João Lima, do grupo de teatro Os Insênicos e da banda Adão Negro. A apresentação acontece em formato híbrido.

Na quinta-feira, 9, às 19h, acontece “Uma Noite Musical no Teatro Gamboa”, show da cantora e compositora Eufrásia Neres, que interpreta sucessos da MPB. No repertório, músicas cantadas por Gal Costa e Mart’nália. Eufrásia estará acompanhada da banda formada por Wilé Vasconcelos (baixo), Ray Margel (bateria) e Cláudio Saje (guitarra). Os ingressos custam R$20 e R$40.

Já em “Bahia Cura”, coletivo Soundhealing Bahia apresenta, na sexta-feira, 10, às 19h, um show que utiliza instrumentos de poder como taças tibatanas, handpan, gongos, flauta nativa, shruti e tingsha, em um repertório formado por músicas de reza, pontos de Orixás, hinos de Santo Daime e canções com mensagens de luz e sons espirituais.

O coletivo é formado por Peu Alves (voz e violão), Vicente Benin Ortiz (voz), Júlia Macêdo (voz e pandeiro), Lorena Lélis (voz), Johnnys (cordas e percussão), Celso Celes (percussão), Jorge Freitas (percussão), Duda Rathobare (maracá, percussão e flauta). O grupo tem a Bahia em sua condução, unindo instrumentos como o berimbau, pandeiro, atabaque e agogô, sempre inspirados por elementos da natureza (ar, terra, fogo e água) e pelos fundamentos originários da espiritualidade brasileira. Os ingressos custam R$20 e R$40, à venda na bilheteria do teatro.

Quem assume o palco no sábado, 11, e no domingo, 12, às 17h, é Sandra Simões, com o show “Sou Bamba e Rock’n’Roll”, homônimo do primeiro álbum da cantora e compositora. Na apresentação, a acompanham os músicos Estevam Dantas (piano) e Leonardo Bittencourt (bateria), com um repertório formado por músicas autorais, além de outras canções de shows já realizados por Sandra e músicas inéditas.

O evento celebra os dez anos de lançamento do disco que representou uma guinada na carreira da artista. Sandra já fez algumas turnês internacionais e em 2017 foi selecionada para representar o Brasil no XXI Festival de Música Ibérica em Medina de Rioseco, na Espanha. Os ingressos custam R$20 e R$40. Os ingressos para todas as programações podem ser adquiridos antecipadamente pelo WhastApp ou via pix pelo número (71) 9-8631-3925, ou em transmissão online pela plataforma do Teatro Gamboa

Exposição gratuita

Também acontece no teatro a exposição “Semântica Tapuia”, de Naum Bandeira. As intervenções acontecem até dezembro, na galeria Jayme Figura. Nela, Naum traz um resgate imagético das pinturas rupestres milenares da Chapada Diamantina. A exposição estará aberta para visitação de segunda-feira a sexta, de 9h as 12h, e de quarta a domingo entre 15h e 19h.

Oficinas de Percussão

Além da programação de shows e exposição, o Teatro Gamboa voltará a receber na segunda-feira, 13, e terça-feira, 14, a oficina “Mãos no Couro”, curso de percussão com foco em ritmos de matriz africana idealizado e ministrado por Dainho Xequerê. Ele vai ministrar oficinas com o objetivo de desenvolver células rítmicas do atabaque.Serão disponibilizadas 15 vagas por dia e uma mesma pessoa pode reservar quantos dias quiser. O valor para cada dia é R$30 e a inscrição acontece pelo whatsapp no número (71) 99174-8824.