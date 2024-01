Ufba ganha primeira especialização em 'Teatro do Oprimido' no Brasil | A TARDE

Com o objetivo trazer uma estratégia reflexiva-social, a Universidade Federal da Bahia, por meio da Escola de Teatro (ETUfba), de forma pioneira, abre a primeira pós-graduação lato sensu do Brasil com foco no 'Teatro do Oprimido', com duração de 18 meses, intitulada “Especialização em Teatro do Oprimido: práticas político-pedagógicas”. A prática cênica-pedagógica foi criada pelo dramaturgo e diretor teatral Augusto Boal. Hoje, a obra de Boal é aplicada em mais de 140 países e traduzida em mais de 75 línguas.

Apesar de, durante muito tempo, ter sido excluído dos currículos das universidades, o 'Teatro do Oprimido' configura-se hoje como um amplo campo de investigação que se estende para além da esfera propriamente artística e alcança o patamar educacional, de formação não somente de atores, mas, também, de não atores “com vontade de dizer algo através do teatro”, incluindo-se, aqui, profissionais de distintas áreas como pedagogia, comunicação, saúde, psicologia, ciências sociais, entre outras.



A especialização inédita, apresentada pela Ufba, terá três momentos presenciais, com o primeiro a ocorrer do dia 15 a 27 de janeiro; o segundo de 15 a 27 de julho; e, por fim, de 20 a 25 de janeiro de 2025. Nos intervalos entre as aulas presenciais, ocorrerão encontros virtuais, para acompanhamento das pesquisas individuais dos discentes partícipes da formação.

ETUFBA

A Escola de Teatro da Ufba já vem sendo uma instituição que estimula o método há mais de 20 anos, através da atuação da professora e pesquisadora Antonia Pereira, que ao longo desses anos tem inserido o Teatro do Oprimido no âmbito da Pós-Graduação strictu sensu em Artes Cênicas - PPGAC/Ufba, bem como tem realizado workshops e dirigido espetáculos de Teatro-Fórum no Brasil e na França.

Ativações

Ainda em janeiro, além das aulas, ocorrerá no dia 25 o lançamento do livro “Teatro das Oprimidas – estéticas feministas para poéticas políticas”, da multiartista, ativista feminista-antirracista-decolonial-comunitária e kuringa, Bárbara Santos, que tem uma atuação em mais de 40 países. O livro traz uma sistematização teórica de uma metodologia teatral que se dedica à representação cênica de opressões atravessadas pela intersecção entre gênero, raça e classe, desde uma perspectiva estrutural.