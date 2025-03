Trio Cravo & Canela abre Jam no Mam - Foto: Reprodução

A JAM no MAM de 29 de março contará com uma abertura bem especial: Às 18h, o Trio Cravo & Canela apresentará um show em comemoração ao lançamento de seu primeiro EP, que leva o mesmo nome do grupo.

Misturando a riqueza musical brasileira com a liberdade do improviso, o trio instrumental baiano é formado por Caio Ferreira (piano), Giroux Wanziler (baixo) e Uirá Nogueira (bateria), e vai interpretar, além de um repertório com clássicos da música nacional, quatro canções autorais gravadas no EP Trio Cravo & Canela.

JAM no MAM

Data: 29/03, das 18h às 21h / Acesso ao local a partir das 17h

Local: Praça Maestro Letieres Leite, no MAM Bahia (Solar do Unhão - Av. Contorno s/n)

Ingressos: De R$ 5,00 a R$ 40,00, vendidos na plataforma Ingresso Live: https://linkme.bio/jamnomam