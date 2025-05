Ultra Bomb e Distúrbio Urbano agitam Festival Autoral Rock

Ultra Bomb é umas das novidades do rock baiano - Foto: Elias Gold/Divulgação

A cena autoral baiana ganha um novo fôlego com a chegada da 1ª edição do Festival Autoral Rock, que acontece no dia 30 de maio (sexta-feira), a partir das 19h, no Centro Cultural Sesi Casa Branca (Av. Caminho de Areia, Cidade Baixa, Salvador-BA). O evento celebra a produção local independente e reúne dois nomes representativos do rock feito na Bahia: Ultra Bomb e Distúrbio Urbano. Os ingressos custam R$ 15 (individual) e R$ 25 (casadinha). A realização é da Alpha Rock.

Com uma proposta de valorizar a força criativa das bandas locais e incentivar o público a consumir música autoral, o festival estreia com uma noite intensa, marcada pela diversidade sonora e atitude no palco.

Ultra Bomb

A Ultra Bomb estreia nos palcos com uma sonoridade explosiva e original. Misturando funk metal, hardcore, punk e elementos da música regional nordestina, a banda apresenta uma proposta autoral forte e engajada. Formada por RT (voz), Favila X. (guitarra), Adriano Oliver (guitarra), Madubass (baixo) e Rafael Formiga (bateria), o grupo se prepara para lançar seu primeiro single, “Vida Sombria”, em junho, acompanhado de um videoclipe visceral.

As composições da Ultra Bomb refletem o cotidiano das periferias brasileiras, abordando temas como violência urbana, desigualdade social e saúde mental, transformando sofrimento em catarse. Com riffs cortantes, grooves pulsantes e letras diretas, a banda chega com tudo para marcar presença no cenário do rock nacional.

Distúrbio Urbano

Veterana da cena alternativa de Salvador, a Distúrbio Urbano foi formada em 2005 por Joe Kamikaze e ex-integrantes da extinta banda The Pharpa. Com influências do punk garageiro dos anos 80, o grupo foi incorporando ao longo do tempo elementos de hard rock, blues e até pop, mantendo sempre a rebeldia e autenticidade punk como essência.

Além de suas músicas autorais, o repertório da banda inclui versões inusitadas e energéticas de nomes da MPB, como Zé Ramalho e Reginaldo Rossi, além de homenagens a ícones do rock nacional e internacional como O Rappa, Chico Science, Matanza, Titãs, Sex Pistols e outros.

Serviço

Autoral Rock

Dia/horário: 30 de maio (sexta-feira), a partir das 19h.

Local: Centro Cultural Sesi Casa Branca, na Avenida Caminho de Areia.

Valor: R$ 15 (individual) e R$ 25 (casadinha).

Informações: (71) 98719-5438 (Juninho).