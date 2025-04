Viola de Doze no Fest Licor - Foto: Divulgação

A banda Viola de Doze acaba de confirmar que irá se apresentar no “Fest Licor 2025”, que será realizado no Espaço de Eventos da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo, no dia 15 de junho, a partir das 14 horas! Quem também vai animar a festa são as bandas Zé Fubuia e Forró Big.

No repertório, a Viola de Doze levará músicas autorais, que fazem parte desses 20 anos de estrada, além de muitos clássicos do samba. “Estamos muito felizes de fazer parte dessa festa mais um ano! A Viola de Doze tem um som que se conecta com todas as festas e estações do ano. Viva o samba!”, dizem Helon e Menininho, vocalistas do grupo.

O que: Fest Licor 2025

Onde: Santo Antônio Além do Carmo

Quando: 15 de junho