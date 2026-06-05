Agricultura familiar ganha linhas de crédito exclusivas na Bahia Farm Show

A presença da agricultura familiar cresce na Bahia Farm Show com o passar dos anos, não só em espaço na feira para expor e comercializar a produção de diferentes regiões da Bahia, mas em debates, palestras e na aquisição de máquinas e equipamentos apropriados.

Com estímulo dos organizadores do evento, participaram da edição 2025 393 caravanas de 29 municípios e cinco estados, somando 167 entidades. Este ano, a articulação visa superar esses números. Além dos produtores, estudantes, profissionais e empresários de diferentes áreas já confirmaram presença.

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Com maquinários e produtos destinados a grandes e pequenas propriedades rurais, esse público terá financiamentos disponibilizados por parte das instituições bancárias.

Maquinário rural - Foto: Divulgação

O Banco do Nordeste (BNB), por exemplo, participa da feira desde a primeira edição. Sem valor delimitado para este ano, tem a expectativa de ampliar o volume negociado em 2025, que chegou a R$ 355 milhões, entre financiamentos de máquinas, capital de giro e operações com o cartão BNB.

Para o superintendente estadual do BNB na Bahia, Pedro Lima Neto, a BFS é mais do que um ambiente de negócios. “Simboliza a força do agronegócio baiano, da agricultura familiar e da capacidade produtiva do interior nordestino”, disse, salientando que grande parte das empresas expositoras já tem cadastro do banco, o que facilita as negociações.

“Através do Cartão do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e do Cartão BNB Pronaf, o agricultor consegue adquirir máquinas, equipamentos e diversos itens, utilizando limites e créditos pré-aprovados”, pontuou. Ele explicou que o processo é simples, rápido e pode ser realizado diretamente pelo celular. “Essa modalidade tem crescido de forma significativa justamente pela rapidez na contratação, redução da burocracia e facilidade operacional para todas as partes envolvidas”, asseverou.

Pedro Lima Neto, Superintendente estadual do Banco do Nordeste na Bahia - Foto: Divulgação | BNB

Para Lima Neto, as oscilações imediatas da Selic não impactam automaticamente as taxas da agricultura familiar, pois são subsidiadas e definidas a cada Plano Safra pelo governo federal.

Entretanto, ele alerta que, a médio e longo prazos, a taxa básica muito elevada pode pressionar os juros futuros não só da agricultura familiar, mas também do agronegócio em geral.

“A agricultura familiar possui hoje algumas das melhores condições, taxas e benefícios dentro das linhas de financiamento do BNB, e a Bahia Farm acontece justamente no estado que possui o maior número de agricultores familiares do País”, enfatizou.

Lima Neto destacou, ainda, que além das taxas diferenciadas e prioridade no atendimento na feira, “o agricultor familiar conta com o Agroamigo, que, junto ao Crediamigo, forma o maior programa de microcrédito da América Latina”.

Ele ressaltou que o BNB na Bahia passou de pouco mais de R$ 900 milhões aplicados na agricultura familiar em 2022 para aproximadamente R$ 2,1 bilhões contratados em 2025, “pela importância do segmento para o desenvolvimento do estado”.

Cooperativismo

Criado para impulsionar negócios de pequenos produtores rurais em sistema colaborativo, o Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e tem presença garantida na 20ª BFS, com estande amplo na área central do complexo da feira.

“Estaremos com condições exclusivas para aquisição de produtos, financiamentos, inclusive para a agricultura familiar”, afirmou o gerente Regional de Desenvolvimento da Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia, Giego Michel Sholz, pontuando que a instituição é um dos maiores repassadores do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) do País e terá equipe pronta para atender este público.

A vocação pioneira da instituição de atuar no desenvolvimento rural guia os programas atuais. “Temos veia forte na economia familiar”, disse, destacando iniciativas para o pequeno produtor, como linhas de crédito com taxas flexíveis, “muito boas para atender o público do Pronaf, que tem juros subsidiados”.

Ele acrescentou que a agricultura familiar tem base de juros prevista no Plano Safra com condições diferenciadas e reconheceu que a atual Selic afeta empréstimos e financiamentos, principalmente para casos como compra de veículo, energia solar e capital de giro.

As principais linhas com vantagens para pequenos produtores, conforme Sholz, são para custeio de safra e investimentos no âmbito do Pronaf. Além de prazos estendidos que podem chegar a sete anos para quitar o financiamento, há carência para iniciar o pagamento de até dois anos, dependendo da linha de crédito.

Com expectativa de bons negócios na BFS, ele salientou que estarão com estande moderno e inovador, com interações junto ao público. “Teremos a presença robusta da nossa diretoria central da cooperativa Sicredi, de Porto Alegre”, apontou. Sholz ressaltou, ainda, que todos os cooperados estão convidados a participar do evento e aproveitar oportunidades exclusivas.

“Desenhamos um cardápio de produtos e serviços com taxas flexíveis, mais acessíveis, para a gente ir na BFS fazer negócios”, disse, acrescentando que haverá consórcios com desconto na taxa de administração e financiamento de veículo com taxas diferenciadas.

A Associação dos Produtores Rurais das Comunidades de Pau D’Arco e Santa Maria, no município de Wanderley, marca presença na BFS desde 2023. “No começo, viemos com as caravanas, a convite da equipe que organiza a feira. Aprendemos o caminho e já participamos por três anos”, conta o presidente, Paulo Henrique Pereira de Oliveira.

Presidente da Associação dos Produtores Rurais das Comunidades de Pau D’Arco e Santa Maria, no município de Wanderley Paulo Henrique Pereira de Oliveira - Foto: Divulgação

Fundada em 2022, a associação congrega 40 pequenos pecuaristas que trabalham com produção de leite e decidiram unir forças, à época, para adquirir um trator que atendesse suas necessidades. Perceberam as vantagens de atuar em grupo e, desde então, tem melhorado seus equipamentos.

Juntos, eles vendem cerca de 500 mil litros de leite por mês para a Associação de Produtores de Leite e Culturas Irrigadas de Wanderley (Proleite), vinculada à Cooperativa dos Produtores de Leite do Oeste da Bahia (Cooperleite).

Nas três visitas anteriores à BFS, eles compraram equipamentos como jato pulverizador, semeadeira, vagão basculante e máquina de silagem. Este ano, a meta é adquirir uma grade niveladora, mas a associação depende da arrecadação dos recursos para manter a rotina de comprar à vista para obter bons descontos. “Pensava que a BFS era só para os grandes produtores, mas fomos muito bem recebidos”, diz.