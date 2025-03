Bahia é exemplo de inovação na silvicultura

Uso da técnica de mosaico florestal - Foto: Divulgação/Abaf

A Bahia se consolida como exemplo de inovação e sustentabilidade na silvicultura, utilizando tecnologias avançadas para otimizar a gestão florestal e assegurar preservação ambiental. Ferramentas como sensores remotos, drones, inteligência artificial e sistemas de geolocalização têm sido essenciais para o manejo eficiente das florestas, o monitoramento em tempo real das áreas e a detecção precoce de pragas e doenças. Essas inovações favorecem o planejamento preciso das colheitas e contribuem para a redução de impactos ambientais.

O uso de IA e machine learning - IA que analisa dados para identificar padrões e fazer previsões ou tomar decisões - na análise de informações climáticas e de solo tem permitido prever ciclos de crescimento, facilitando a programação de colheitas mais sustentáveis. Na Bahia, que tem uma grande diversidade climática e variações de solo, essas tecnologias são fundamentais para garantir o aproveitamento das florestas. Sistemas de irrigação automatizados e máquinas de plantio com GPS elevam a eficiência da restauração de biomas e a recuperação de áreas degradadas, complementando o uso de sequenciamento genético para o desenvolvimento de árvores mais resistentes às mudanças ambientais.

De acordo com o diretor executivo da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (Abaf), Wilson Andrade, com o uso da técnica de mosaico florestal, as empresas intercalam áreas destinadas ao uso industrial com mais de 6 milhões de hectares preservados. Isto, segundo ele, não só auxilia na manutenção de solos férteis, mas também contribui para a preservação da biodiversidade.

"Nessas áreas, já foram avistados 38% dos mamíferos e 41% das aves ameaçados de extinção no Brasil", ressalta Andrade, que complementa: "A Bahia está em sintonia com este cenário nacional. No estado, são 700 mil hectares de plantações florestais e 400 mil hectares de florestas nativas destinadas à preservação ambiental. Por aqui, são plantadas 250 mil árvores por dia".

O diretor também ressalta que o uso de tecnologias impacta no setor florestal baiano, que tem desempenhado um papel significativo nas exportações do País, sendo a Bahia um dos maiores produtores e exportadores de madeira, celulose e papel do Brasil. Com isso, o setor representa cerca de 22,44% do comércio para o exterior, mantendo-se como um dos principais setores exportadores do estado.

Outra frente do setor é o combate a incêndios florestais, desmatamento ilegal e garimpos irregulares. Segundo Andrade, as ações são fortalecidas com uso de drones, monitoramento por satélite e IA.

CADERNO AGRO TECH para a matéria sobre Silvicultura, do caderno Agro Tech. Na foto: Veracel-Monitoramentos-de-Sanidade-Uso-do-Sistema-Prodfy-Site Foto: Divulgação/Abaf | Foto: Divulgação/Abaf

Fiscalização

De acordo com o secretário da da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), Wallison Oliveira (Tum), empresas como a Suzano monitoram cerca de 420 mil hectares na Bahia. "Ao longo dos próximos meses, a empresa projeta instalar novas torres de monitoramento, ampliando a eficiência e a cobertura da área florestal monitorada", revela, acrescentando que a Seagri lançou o Plano Operacional do ABC+Bahia, que promove produção sustentável comuso de tecnologias como Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) e sistemas de irrigação.

O ILPF tem ganhado destaque por integrar atividades agrícolas, pecuárias e florestais em uma mesma área, fomentando a produção sustentável. O pesquisador da Embrapa, José Henrique Rangel, explica que a expansão do ILPF no Brasil, que já cobre mais de 18,5 milhões de hectares, tem sido incentivada pelo Plano Agricultura de Baixo Carbono (ABC), que visa a redução das emissões de gases do efeito estufa. "A adoção de sistemas de ILPF, que têm muita tecnologia envolvida, traz benefícios técnicos e ambientais significativos para o manejo de florestas e áreas agrícolas", afirma Rangel. O sistema, segundo ele, melhora atributos do solo e eleva a resiliência do ecossistema, mitigando impactos de eventos climáticos extremos.

De acordo com o pesquisador, a integração com florestas também minimiza a incidência de doenças e plantas invasoras, além de melhorar o conforto térmico para animais. "Otimiza o uso de insumos, eleva a eficiência energética e permite aplicação em propriedades rurais de diferentes portes", lista. Para ele, a Bahia, ao adotar essas práticas inovadoras, se posiciona na vanguarda do uso de tecnologias para promover o desenvolvimento sustentável, alinhando produção florestal e preservação ambiental.

Rangel destaca que essas transformações mostram que a silvicultura baiana tem potencial para se tornar uma referência global em práticas de manejo sustentável. Assim, o uso de tecnologias como IA, drones e sistemas de geolocalização, aliado a iniciativas como o mosaico florestal e o ILPF, oferece soluções que reduzem os impactos ambientais e aumentam a produtividade das florestas. “A Bahia, com sua grande diversidade natural e capacidade de adaptação, segue liderando o caminho para um agronegócio mais sustentável e inovador no Brasil”, constata.

Mosaicos florestais mantém áreas preservadas envolta de plantio de eucalipto | Foto: Divulgação/Veracel Celulose

Veracel investe na inovação

No Extremo Sul da Bahia, onde a silvicultura se consolida como um dos motores econômicos, a Veracel Celulose, que completou 33 anos em 2024, se destaca pelo uso intensivo de tecnologia para aprimorar a produção de eucalipto de forma sustentável.

Fruto da joint venture entre a brasileira Suzano e a sueco-finlandesa Stora Enso, a empresa alia - segundo o seu diretor de Operações Florestais, Marcio Veiga (foto) - inovação e compromisso ambiental para garantir eficiência e preservação da biodiversidade local.

“A base disso é o monitoramento remoto das plantações, realizado por meio de imagens de satélite, drones e sensores de alta precisão. Com essas ferramentas, a Veracel consegue acompanhar o desenvolvimento das florestas plantadas em tempo real, identificando padrões de crescimento e possíveis deficiências nutricionais”, explica.

A abordagem permite intervenções rápidas e estratégicas, reduzindo a necessidade de defesas agrícolas e aprimorando a produção. “Sensores nas áreas de plantio captam dados sobre a umidade do solo, a temperatura e a incidência solar, permitindo um planejamento mais preciso.

Com o apoio de softwares de análise, a Veracel consegue otimizar o uso de insumos agrícolas, reduzindo desperdícios e impactos ambientais, sem comprometer a produtividade”, observa. Ao adotar o mosaico florestal, que intercala plantios de eucalipto com reservas nativas, a empresa preserva mais de 100 mil hectares de Mata Atlântica. “Investimos em inovação genética para desenvolver variedades resistentes a pragas”, conclui Veiga.