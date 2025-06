Bahia é exemplo de produção sustentável para a COP30

Moisés Schmidt no cacaueiral Schmidt Agrícola - Foto: Acerv Schmidt Agrícola

O presidente da Aiba, Moisés Schmidt, destaca os avanços que levaram a região a se tornar referência em produtividade e tecnologia no campo no Brasil. Nesta entrevista, ele aborda a evolução do modelo agrícola local, o papel da Bahia Farm Show na diversificação de culturas e como a irrigação eficiente tem transformado a realidade das fazendas e comunidades, com foco em sustentabilidade e uso racional da água.

Após 50 anos da chegada dos primeiros agricultores, qual sua principal observação sobre o atual sistema de produção agrícola na região, tanto do ponto de vista da modernidade, com o uso de tecnologias, quanto da sustentabilidade econômica e ambiental?

Após cinco décadas do início da ocupação agrícola na região, é notável a transformação do sistema de produção rural, que hoje é marcado por altos níveis de tecnificação e compromisso com a sustentabilidade.

Os modelos de produção atuais fomentam as boas práticas agrícolas por meio de estratégias de manejo modernas e eficientes. Destacam-se o uso de biotecnologia, agricultura de precisão, e técnicas conservacionistas como o plantio direto, que contribuem para o aumento da produtividade e a preservação dos recursos naturais.

A integração entre inovação tecnológica e responsabilidade ambiental permitiu ao oeste baiano alcançar destaque nacional e internacional como modelo de agricultura sustentável e economicamente viável.

Hoje vemos o setor mais diversificado, com culturas anuais (soja, milho e algodão) e perenes (cacau, café). De que forma a Bahia Farm Show contribui para que mais culturas agrícolas sejam introduzidas na região? Destaque também, por favor, os principais avanços da feira ao longo dos anos e o que esperar da edição deste ano.

A Bahia Farm Show tem sido um dos principais vetores de diversificação e inovação no agronegócio do oeste baiano. Ao longo dos últimos 18 anos, a feira evoluiu significativamente, consolidando-se como um dos maiores eventos do setor no Brasil.

Ela atua como vitrine para tecnologias de ponta, novas cultivares e práticas agrícolas modernas, além de promover o intercâmbio entre produtores, pesquisadores e empresas do setor.

A cada edição, a feira amplia sua estrutura, atrai novos expositores e apresenta soluções tecnológicas que impulsionam a introdução e o desenvolvimento de novas cadeias produtivas na região, como o cacau e o café em sistemas agroflorestais, além de outras culturas adaptadas ao cerrado.

Para este ano, a expectativa é de que a Bahia Farm Show continue expandindo seu papel estratégico, com mais inovações em agricultura digital, sustentabilidade, mecanização e acesso a crédito rural.

A organização da feira tem investido fortemente em infraestrutura, logística e na ampliação de espaços temáticos voltados à pesquisa, capacitação e demonstrações tecnológicas em campo.

O que a COP30, que será realizada em novembro em Belém (PA), pode aprender com os exemplos de agricultura praticada no oeste da Bahia?

A COP30 pode encontrar no oeste da Bahia um exemplo concreto de como é possível aliar produção agrícola em larga escala com responsabilidade ambiental.

A região é referência nacional em boas práticas agrícolas, com forte adoção de técnicas conservacionistas que promovem a recuperação e manutenção da fertilidade do solo, uso racional da água e preservação da biodiversidade local.

O modelo agrícola praticado no oeste baiano demonstra que, com planejamento, inovação tecnológica e compromisso ambiental, é possível produzir de forma sustentável, contribuindo para a segurança alimentar e para o enfrentamento das mudanças climáticas.

Trata-se de uma experiência relevante que pode inspirar políticas públicas e práticas agrícolas em outras partes do mundo.

Faça um balanço da sua recente visita à Universidade de Nebraska e os resultados obtidos até o momento com o projeto de irrigação, destacando seus principais impactos tanto nas fazendas dos associados da Aiba quanto nas comunidades rurais e na questão dos conflitos pela água que já ocorreram no passado.

A recente IV Missão ao Estado do Nebraska organizada pela Aiba para a Conferência Global Water For Food na Universidade de Nebraska representou um marco significativo para o avanço do projeto de irrigação no Oeste da Bahia.

Inspirados pela missão da universidade, que busca transformar vidas e comunidades por meio da educação, pesquisa e serviço, tivemos a oportunidade de aprofundar conhecimentos sobre monitoramento hídrico e práticas sustentáveis de irrigação em uma das maiores regiões agrícolas irrigadas dos Estados Unidos.

O intercâmbio técnico permitiu compreender como o uso de tecnologias avançadas, como sensores remotos e sistemas de irrigação de precisão, aliados a um rigoroso monitoramento em tempo real, contribuem para o manejo eficiente da água, garantindo produtividade e sustentabilidade.

Esses aprendizados já estão sendo aplicados nas fazendas dos associados da Aiba, elevando a eficiência do uso da água e reduzindo desperdícios, o que fortalece a competitividade do agronegócio local.

Além dos benefícios diretos nas propriedades rurais, o projeto tem gerado impactos positivos nas comunidades locais, promovendo uma gestão participativa e transparente dos recursos hídricos, que historicamente foram fonte de conflitos na região.

A implantação do sistema de monitoramento do aquífero Urucuia, inspirado nos Natural Resources Districts de Nebraska, tem ampliado a capacidade de

planejamento e prevenção, minimizando disputas pelo uso da água e promovendo a segurança hídrica para todos os usuários.

Dessa forma, o projeto não só contribui para a sustentabilidade ambiental, mas também fortalece a convivência social e o desenvolvimento econômico das comunidades rurais do Oeste da Bahia.