Bahia Farm Show 2025 abre com foco em agro inteligente e sustentável

Imagem aérea da Bahia Farm Show - Foto: Divulgação Bahia Farm Show

A edição 2025 da feira tecnológica Bahia Farm Show (BFS) começa nesta segunda-feira, 9, em Luís Eduardo Magalhães, mas há dias movimenta a região Oeste com as equipes de montagem dos estandes, que trabalham em revendedoras e nas diversas secretarias do estado que se farão presentes. A meta é superar os números de 2024, em negócios e visitantes.

Com a temática central ‘Agro Inteligente, Futuro Sustentável’ a 19ª edição do evento será encerrada no dia 14 de junho e durante o período oficial vai brindar os trabalhadores e visitantes com um mapa virtual interativo. O foco é melhorar a experiência das pessoas no espaço, com acesso através do portal oficial da feira, bem como outros aplicativos móveis.

A proposta é facilitar a localização das 434 empresas que confirmaram a participação no evento, somando mais de mil marcas, indicar o melhor trajeto para chegar até elas, além repassar orientações acerca de produtos e tecnologias.

Também será proveitoso para indicar em tempo real o que acontece nos espaços com programação própria, como os auditórios da Aiba, da Abapa e da Fundação Bahia, indicando as informações sobre os eventos da feira.

Especialistas ligados à produção

Como difusora de tecnologia, a feira agropecuária concentra não apenas os maquinários mais modernos do mundo para o setor, mas também reúne especialistas em diferentes temas ligados à produção no campo, aos mercados e as tendências mundiais do agronegócio.

Presidente da Bahia Farm Show e da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Moisés Schmidt pontuou que deputados representantes da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) farão uma reunião dentro do complexo da BFS e que a grade de palestras e debates é disputada.

“É uma oportunidade de troca de conhecimento entre produtores, técnicos e consultores da área”, disse, salientando que pesquisadores/estudantes da Bahia e estados vizinhos percebem a feira “como oportunidade de capacitação técnica para se aprofundar nas pesquisas e novidades da área”. Para Schmidt o evento se destaca também pelo espaço reservado para a agricultura familiar com comercialização de produtos especiais produzidos na região e no estado.

Novidades deste ano

Uma das novidades deste ano que deve impactar na chegada e na saída do local é a ampliação do estacionamento ao lado oposto à BR 242/020, onde ficará a bilheteria e entrada principal. A área tem lugar para 7 mil veículos e conta com uma dinâmica para facilitar o trafego no acesso à Bahia Farm Show/2025, à rodovia e à cidade de LEM.

Outra inovação é a cobertura com câmeras de vídeo para monitorar todo interior, estacionamento e os outros lados externos da feira. “Estaremos conectados com o sistema estadual de Segurança Pública”, afirmou o coordenador da BFS, Alan Malinski enfatizando que o parque conta com uma sala com policiais especializados, “aumentando a segurança para trabalhadores e visitantes”.

Ele assegurou ainda que a oferta de crédito através das grandes instituições financeiras está garantida mais uma vez, e que o Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDS) estará com estande próprio pela primeira vez na feira.

ALÉM FRONTEIRAS

Evento de alcance estadual, a BFS atrai os representantes dos principais empreendimentos da agropecuária e agroindústria da região e ultrapassa os limites da Bahia, do Matopiba e do Brasil, com revendedores de marcas internacionais e visitantes estrangeiros.

Com um trabalho especial da coordenação do evento, a participação de aproximadamente quatro mil produtores rurais e empreendedores da região Oeste do estado está garantida. Estão confirmadas 75 caravanas, de 29 municípios.

“Pensamos também o espaço para receber este público, com estacionamento para os ônibus”, afirmou Malinski, destacando que para estes motoristas será disponibilizado um lugar para descanso e alimentação durante o dia. “Para conduzirem com segurança as caravanas de volta aos lugares de origem no final da tarde”, ressaltou.

Realização da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e do Instituto Aiba (Iaiba), a BFS/2025 tem apoio da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa).

Também a Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento do Oeste Baiano (Fundação Bahia) e a Associação dos Revendedores e Representantes de Máquinas, Equipamentos e Implementos Agrícolas do Oeste da Bahia (Assomiba) apoiam o evento, que conta com diversos patrocínios.

PROGRAMAÇÃO

Dia 09 de junho (Segunda-feira)

08h Missa na capela Nossa Senhora de Lurdes (Praça Central da BFS)

17h Reunião com vereadores de Luís Eduardo Magalhães (Auditório Aiba)

Dia 10 de junho (Terça-feira)

10h Solenidade oficial de abertura (Auditório Aiba)

14h Workshop Resultados Pesquisas da Soja safra 2024/25 (Auditório Aiba)

10h Mulheres no Agronegócio (Auditório da Abapa)

14h CTR do Algodão (Auditório da Abapa)

16h30 Workshop de fechamento do Semestre RENAI (Auditório da Abapa)

10h CTR da Soja (Auditório Fundação BA)

Dia 11 de junho (Quarta-feira)

10h Construindo um agro sustentável (Auditório Aiba)

14h Tecnologia de Aplicação de Baixo Volume (Auditório Aiba)

15h Mais energia para o Oeste Baiano (Auditório Aiba)

16h30 Escoamento eficiente (Codeba) (Auditório Aiba)

10h Agro em Foco: Cenários Macro e Microeconômicos Internacionais (Auditório Abapa)

14h O Papel Estratégico da Cooperação entre Produtores e Universidade (Auditório Abapa)

10h Sessão Legislativa - Assembleia Legislativa da Bahia (Auditório Fundação BA)

14h Vozes do Agro - Conectar, Inspirar e Transformar (Auditório Fundação BA)

Dia 12 de junho (Quinta-feira)

10h Cooperar com o agro é a força que nos move (Auditório Aiba)

14h Regularização fundiária (Auditório Aiba)

16h30 A força do Agro – Mulheres do Agro (Auditório Aiba)

10h Pulverização Inteligente na Agricultura Sustentável (Auditório Abapa)

14h Alojamentos Rurais e Legislação Trabalhista com Construções Modulares (Auditório Abapa)

16h30 Desafios e Soluções na Retenção de Talentos nas Fazendas (Auditório Abapa)

10h Conectar, Inspirar e Transformar (Auditório Fundação BA)

14h e 16h30 Manejo de solo e soluções para fertilidade no campo (Auditório Fundação BA)

Dia 13 de junho (Sexta-feira)

10h Sucessão familiar no agronegócio (Auditório Aiba)

14h A importância da irrigação no Oeste Baiano para a expansão das exportações do estado (Auditório Aiba)

16h30 Perspectivas do BNDES para o Plano Safra 2025/2026 (Auditório Aiba)

10h Rodada de Negócios com Agentes de Mercado (Auditório Abapa)

14h Consórcio no Agronegócio (Auditório Abapa)

16h30 Baterias na Irrigação: Economia e Produção sem Interrupções (Auditório Abapa)

10h; 14h e 16h30 Conectar, Inspirar e Transformar (Auditório Fundação BA)

ESTRUTURA DA 19ª BFS

Mais de mil marcas de maquinário e implementos agrícolas, sementes, fertilizantes, dentre outros bens e serviços voltados à produção rural

Total da área do parque 246 mil metros quadrados

Na área externa e em três galpões cobertos estarão 434 expositores de todo Brasil

Cerca de 40 eventos estão programados entre segunda e sexta-feira

Área para teste-drive de revendedoras de veículos focados nas estradas da região

Na Segurança Pública pela primeira vez o interior e entorno do parque serão monitorados por câmeras conectadas ao Sistema Estadual de Vigilância Eletrônica

Um aplicativo com Mapa Interativo estará disponível para quem frequentar a BFS, com informações em tempo real sobre localização de estandes e programação dos auditórios.

Pela primeira vez a BFS vai disponibilizar carrinhos elétricos para deslocamento das pessoas no parque

20% do valor arrecadado com bilhetes de acesso serão revertidos, como nas edições anteriores, para o Hospital do Oeste (HO).

Presença das principais instituições financeiras voltadas para o negócio agropecuário

Participação das principais indústrias montadoras de máquinas e implementos agropecuários

NÚMEROS PARA A EDIÇÃO 2025