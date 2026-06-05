Bahia Farm Show chega à 20ª edição com área ampliada e maior conectividade

A Bahia Farm Show celebra duas décadas de história focando na promoção do agronegócio regional. O evento, que reúne o que há de mais moderno para a agropecuária mundial, chega com o tema Somos um só, que reforça do elo entre as pessoas do campo e da cidade. Maior do gênero no Norte-Nordeste brasileiro, a feira movimenta o agro entre 8 e 13 de junho, em Luís Eduardo Magalhães.

Para essa edição comemorativa da BFS, os organizadores providenciaram uma série de melhorias, como apliação da área do evento, expansão do estacionamento, aprimoramento da segurança e maior conectividade. Dentre as facilidades, destacam-se o aplicativo com mapa interativo do parque em tempo real, mobilidade interna com veículos elétricos e Wi-Fi 5G.

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A feira contará com a presença de políticos de diferentes cores partidárias. Também serão promovidos debates sobre gargalos regionais, que demandam ações do poder público, além de uma sortida grade de palestras e painéis com pesquisadores e especialistas, que vão abordar diversos aspectos da comercialização e produção agropecuária para grandes e pequenos proprietários.

Com missa na capela Nossa Senhora de Lourdes, na praça central, antes da abertura oficial, a BFS cumpre outra tradição. Também terá entrada solidária sábado (13), último dia da edição 2026. Dois leilões da raça Nelore estão previstos na programação, nas categorias corte e seleção, atraindo a atenção de pecuaristas de diferentes regiões do País.

Promovida pela Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), a BFS tem apoio da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), da Associação dos Revendedores de Máquinas e Equipamentos Agrícolas do Oeste da Bahia (Assomiba) e da Fundação Bahia, além de várias parcerias e patrocínios com instituições públicas e privadas.