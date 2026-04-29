Bahia Farm Show: edição de 20 anos conecta tradição, tecnologia e negócios

A edição de 2026 da Bahia Farm Show (BFS) celebra duas décadas de história, que a consagra como maior feira de tecnologia agrícola e negócios do Norte-Nordeste. Um selo comemorativo dos seus 20 anos foi lançado como símbolo da sua trajetória e força do agro na Bahia.



A dois meses do evento, que acontece de 8 a 13 de junho, em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste baiano, com o tema “Somos um só”, já foram comercializadas mais de 80% das áreas destinadas aos 500 expositores esperados este ano.



Para os organizadores, o interesse dos produtores “reforça a força comercial da BFS e a confiança do mercado em sua capacidade de reunir negócios, relacionamento e demonstração de soluções em um mesmo ambiente, no coração do agro brasileiro”.

O investimento total estimado para a realização da Bahia Farm Show 2026 chega a R$ 180 milhões, considerando os aportes realizados pelo conjunto de empresas e instituições presentes na feira, de acordo com os seus organizadores.

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| Foto: Bahia Farm Show/Divulgação

Em uma área de 380 mil metros quadrados, ou seja, uma ampliação de 35% em relação ao ano passado, com 850 estandes e 1.400 marcas, a expectativa é que a BFS deste ano supere o público recorde de 162 mil visitantes da edição de 2025. A estrutura inclui estacionamento com capacidade para dez mil veículos e uma operação capaz de gerar mais de oito mil empregos diretos e indiretos.

É nesse cenário que a Bahia Farm Show traz como diferencial a oportunidade de encontro de gerações e entre grandes e pequenos produtores. O presidente da BFS e da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Moisés Schmidt, afirma que esta será uma edição muito especial.



“Chegar aos 20 anos é revisitar uma história construída com coragem. É lembrar das primeiras gerações, pessoas que, assim como meu pai, chegaram ao Oeste da Bahia quando tudo o que havia era incerteza e, mesmo assim, apostaram, enfrentaram desafios e ajudaram a transformar a região em um dos principais polos produtivos do país”.

A Bahia Farm, ressalta o dirigente, carrega essa memória e, ao mesmo tempo, aponta para o que vem pela frente.



“Hoje, o produtor que percorre a feira encontra tecnologia, inovação e um agro cada vez mais conectado. Mas essa evolução só existe porque houve quem abrisse caminho. A expectativa, portanto, é de uma edição que projeta o futuro, mas reconhece e valoriza a origem dessa trajetória. Uma feira que celebra o quanto avançamos, sem perder de vista quem tornou tudo isso possível”, pontua, destacando o papel da entidade nesse processo.

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá, considera a BFS um patrimônio local.



“A cada ano, a Bahia Farm Show vem superando seus próprios números em negócios realizados e esta é sempre uma expectativa do setor também. É um evento que tem o DNA dos pioneiros do agro da região, que sempre trabalharam de forma profissional. Durante a semana da Bahia Farm, a cidade colhe frutos em diversos setores do comércio e de prestação de serviços. Hotéis lotam com um ano de antecedência, restaurantes ficam cheios, comércio aquecido e muitas frentes de trabalho temporário surgem. Muitas residências são alugadas por empresas para hospedar equipes. Dá pra ver que a dinâmica da cidade muda totalmente”, relata, considerando que o executivo municipal participa da realização do evento por entender a sua importância para o município, a Bahia e o Brasil.

| Foto: Bahia Farm Show/Divulgação

Plataforma estratégica

O relatório comercial da Bahia Farm Show 2026, divulgado recentemente, aponta que, além dos negócios já fechados, outras quase 200 unidades seguem em fase de tratativas. A rápida ocupação, conforme o diretor da BFS, Alan Malinski, “reflete a eficácia das feiras como modelo comercial, ao concentrar procura e demanda, ao mesmo tempo, em um só lugar”.



Para o gestor, a rápida ocupação reflete a eficácia das feiras como modelo comercial, ao concentrar procura e demanda, ao mesmo tempo, em um só lugar.



“A leitura é de consolidação: a Bahia Farm Show segue operando como plataforma estratégica para marcas, fabricantes, empresas de tecnologia e fornecedores ligados ao agronegócio”, avalia.

A nova configuração ampliará a capacidade operacional da BFS. “Serão mais de 660 unidades em espaços abertos, uma configuração técnica pensada para atender com mais eficiência as necessidades de exposição de máquinas de grande porte, equipamentos e soluções aplicadas ao agro”.



Entre as novidades desta edição estão o aplicativo com mapa interativo em tempo real; a adoção de veículos elétricos para mobilidade interna; e uma central de monitoramento 24 horas equipada com tecnologia de reconhecimento facial, “reforçando a leitura de uma feira cada vez mais conectada, segura e orientada por experiência’.

Inovação e negócios

Promovida pela Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), em parceria com a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), a Fundação Bahia e a Associação dos Revendedores de Máquinas e Equipamentos Agrícolas do Oeste da Bahia (Assomiba), a Bahia Farm Show conta com a participação de fabricantes de máquinas, empresas de tecnologia, fornecedores de insumos, visitantes e, principalmente, de produtores que vêm acompanhando a evolução da feira como vitrine de inovação e ambiente de negócios.

É o caso do veterano expositor Luiz Antônio Pradela. O produtor chegou no Oeste baiano no final dos anos 2000, vindo do Oeste do Paraná.



“Em 2003, quando a feira ainda acontecia como Agrishow, tive a oportunidade de estar presente e realizar negócios, adquirindo implementos, na época. Desde então, participei de, praticamente, todas as edições. É uma feira que cresce ano a ano, se organiza cada vez mais e evidencia o potencial da região. É um evento construído pelos produtores, com atuação da Aiba e participação de outras entidades que apoiam e fortalecem essa estrutura”, conta, afirmando que as expectativas para a 20ª edição “são muito positivas.”

Para Pradela, o fato de o histórico da feira ser positivo faz com que muitas decisões do setor aconteçam nesse período.



“Além disso, há uma agenda intensa de reuniões, seminários e treinamentos, tanto da organização quanto das empresas expositoras, que também levam conhecimento aos seus clientes e visitantes”, destaca, ressaltando que a BFS recebe visitantes e expositores internacionais há muito tempo, “o que reforça sua relevância e o volume de participação, bem como atrai caravanas de diferentes regiões, com pessoas que vêm conhecer a organização e toda a estrutura do parque.”

O presidente da Aiba aproveita para enaltecer a atuação da entidade, criada com o objetivo de organizar e racionalizar o uso da água para a agricultura.



“Este princípio continua valendo há 35 anos. Basta ver o trabalho que realizamos com o monitoramento do Aquífero Urucuia, junto com universidades do Brasil e o governo. Também temos ações em proteção das nascentes e apoiamos o produtor quanto às outorgas para a irrigação”, relata Moisés.



Com a tecnologia, diz, a irrigação, tem ganhado cada vez mais espaço na região. “Hoje, cerca de 450 mil hectares já são sob pivô, podendo chegar a até um milhão de hectares irrigado, sem prejuízo ao aquífero citado e com total segurança para a natureza e o produtor”, afirma.

| Foto: Bahia Farm Show/Divulgação

Novidades tecnológicas baseadas nos pilares "mecanização inteligente" e sustentabilidade

Da era em que não existiam smartphones, drones ou redes sociais à atualidade, marcada por inteligência artificial, conectividade e agricultura de precisão, a Bahia Farm Show (BFS) se consolida como palco das mudanças tecnológicas ao longo dos últimos 20 anos.



Dentre as principais novidades tecnológicas que a edição 2026 deverá trazer, entre 8 e 13 de junho, no município de Luís Eduardo Magalhães, se destacam os pilares "mecanização inteligente" e sustentabilidade, com foco na agricultura de baixo carbono, na inteligência artificial generativa, nos drones para monitoramento em tempo real e nos insumos biológicos para otimizar a produtividade e o manejo ambiental.

Por ser uma feira de tecnologia agrícola e de negócios, o produtor rural tem acesso às inovações que podem garantir mais qualidade, produtividade e sustentabilidade para suas lavouras, com potencial de diminuir os custos produtivos, que é uma das metas do agricultor em seu dia a dia. Ao integrar empresas, instituições e produtores, a BFS mantém seu propósito de acelerar a difusão de soluções e fortalecer a evolução do sistema produtivo como um todo.

Na parte estrutural do evento, as novidades também estão focadas na tecnologia de ponta. São elas:

aplicativo oficial interativo em tempo para navegação;

localização de expositores e programação facilitando a visitação;

central de monitoramento 24 horas utilizando tecnologia de reconhecimento facial por Inteligência Artificial (IA) em todo o parque;

veículos elétricos para locomoção interna dos visitantes no complexo;

conectividade de alta velocidade com internet de fibra óptica disponível para expositores e serviços.

| Foto: Bahia Farm Show/Divulgação

Ao longo de duas décadas, a Bahia Farm Show acompanhou a evolução tecnológica e econômica do agro e se consolidou como vitrine de inovações ao reunir soluções alinhadas aos principais mercados globais, como destaca o presidente do evento e da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Moisés Schmidt.



“A feira é um ambiente propício para que produtores avaliem investimentos e acompanhem tendências em um cenário de transformações no setor impulsionador da economia regional, com impacto direto sobre serviços e infraestrutura em Luís Eduardo Magalhães.”

O perfil inovador e transformador da BFS, acrescenta Moisés, se deve à sua capacidade de gerar conteúdo relevante para diferentes áreas, como economia tecnologia, ciência, estilo de vida, e ao acompanhamento de perto do ritmo acelerado do agro.



“A antecipação de tendências e a conexão com o que há de mais moderno no mundo são marcas da feira, que apresenta ao produtor brasileiro soluções no mesmo compasso tecnológico de mercados como Estados Unidos, Austrália e Europa”, observa o presidente da feira.

| Foto: Bahia Farm Show/Divulgação

Diretor da Bahia Farm, Alan Malinski reforça que o público encontrará um ambiente que traduz o cenário de um agro consolidado, combinando escala produtiva, eficiência e alto nível tecnológico.



“Nesta edição, os participantes encontrarão soluções em agricultura de precisão, conectividade, irrigação e gestão, inseridas em um contexto produtivo cada vez mais orientado por dados e tomada de decisão estratégica”.



Ao mesmo tempo, afirma, “essa modernização carrega uma base sólida materializada no encontro entre experiência acumulada e inovação, mostrando um agro que evolui sem perder suas origens.”

O avanço mais evidente da Bahia Farm, segundo o diretor Alan, está na integração entre tecnologia e gestão da produção.



“Soluções baseadas em dados vêm permitindo maior precisão no planejamento e na execução das atividades, enquanto a conectividade amplia o controle das operações em tempo real. A própria estrutura do evento acompanha essa transformação, com ferramentas digitais que organizam a experiência do público e otimizam a circulação no complexo. Outro destaque é a evolução do uso da água, com sistemas de irrigação mais eficientes, apoiados pelo conhecimento técnico sobre o Aquífero Urucuia, que tem ampliado a capacidade de planejamento e expansão das áreas irrigadas de forma sustentável”, pontua.

Ambiente motivante

Esse ambiente motiva os produtores do Oeste baiano e de outras regiões do Estado e do país a terem a feira “como uma bússola para o avanço tecnológico em suas produções”, com itens ligados a cadeias como café, soja, milho, algodão, pecuária de leite e de corte, avicultura, triticultura e fruticultura, incluindo o cacau, tradicionalmente associado a biomas de floresta tropical, mas que tem sua presença ampliada no Cerrado, “região classificada, hoje, como um ecossistema produtivo cada vez mais diverso, dinâmico e sofisticado.”

Referências em produtividade e qualidade, os produtores do Oeste baiano voltam a mais uma Bahia Farm Show atraídos pelas novidades tecnológicas do campo, capazes de aumentar os indicadores e aprimorar o manejo ambiental, que deverão ser apresentadas ao longo da feira. O pequeno produtor de algodão, Múcio Rezende, do município de Wanderlei, é um dos que estão sempre atentos ao período da feira para se atualizar.

“A expectativa com a feira é sempre grande para nós. Saímos da nossa cidade para conhecer coisas novas, ver tudo que está acontecendo para que a gente possa ter uma noção melhor, poder avaliar a forma como estamos trabalhando na agricultura. “Na época, vamos estar na coleta do algodão, se Deus quiser, mas eu vou tirar uns dois, três dias para estar em Luiz Eduardo e, de alguma forma, usufruir um pouco de tudo”, relata o agricultor.

Bahia Farm Show 2026 em números:

Área total: 38 hectares (380 mil m²), após ampliação de 35%

Expositores: mais de 500

Estacionamento: capacidade para 10 mil veículos

Empregos gerados: mais de 8 mil diretos e indiretos

Investimento total estimado: R$ 180 milhões

Novidades: aplicativo com mapa interativo em tempo real, mobilidade com veículos elétricos e central de monitoramento 24h com reconhecimento facial.

| Foto: Bahia Farm Show/Divulgação

LINHA DO TEMPO - Trajetória em duas décadas

Da estreia, em 2004, a 20ª edição, este ano, veja os marcos que consolidaram a Bahia Farm Show como plataforma de tecnologia, negócios e articulação institucional do agro no Oeste da Bahia.



As duas décadas da feira foram divididas em cinco fases: “Origem e afirmação” (2004-2009), “Consolidação de escala” (2010-2013), “Potência nacional” (2014-2019), “Ruptura e resiliência” (2020-2021) e “Retomada, expansão e futuro” (2022-2026).

2004

A primeira edição, sob a marca Agrishow, revela a força produtiva do Oeste baiano e se torna um ponto de encontro entre tecnologia, produção e tomada de decisão, contabilizando R$ 380 milhões em propostas de negócios.

2005

A feira entra no calendário estratégico do agronegócio regional e essa segunda edição reforça sua função como ambiente de busca por soluções para os principais gargalos da produção no Cerrado baiano.

2006

A terceira edição não foi realizada em razão do ambiente adverso vivido pelo agronegócio naquele momento, marcado por crise agrícola, pressão cambial e retração de importantes expositores.

2007

A retomada recoloca a feira em trajetória de expansão e simboliza a reação do agro regional. Participaram mais de 90 empresas e cerca de 25 mil visitantes, tendo, aproximadamente, R$ 200 milhões em propostas de negócios.

2008

A feira assume oficialmente o nome Bahia Farm Show, se afirmando como marca territorial de tecnologia, negócios e desenvolvimento do agronegócio do Oeste baiano. Nessa quinta edição recebeu 26.839 visitantes.

2009

Amplia sua estrutura e deixa de ser apenas vitrine de máquinas para se afirmar como motor regional de negócios, passando a acompanhar o crescimento acelerado do agronegócio regional. Nessa edição recebeu 32 mil visitantes.

2010

A feira reforça seu papel como ponte entre produtividade e tecnologia, avançando a mecanização, o manejo e a sofisticação agronômica. Foram mais de 170 expositores e R$ 316 milhões em negócios.

2011

A inovação passa a se refletir em produtividade e gestão agrícola, com crescimento expressivo no volume de negócios. Essa edição gerou R$ 570 milhões em negócios.

2012

A feira supera o papel de exposição comercial e se consolida como plataforma estruturada de inteligência aplicada ao agro. A integração entre pesquisa, empresas, assistência técnica e produtores ganha maior densidade.

2013

Amplia-se como vitrine de modernização agrícola em um MATOPIBA cada vez mais estratégico. Tecnologias ligadas à irrigação, armazenagem, energia, mecanização e a insumos reforçam seu perfil acelerador da produção moderna.

2014

A Bahia Farm Show ultrapassa a barreira de R$ 1 bilhão em negócios e entra em outro patamar econômico. O evento já não atua apenas como recinto expositivo, mas como indutor efetivo de atividade econômica em toda a região.

2015

Impulsionada pela expansão da fronteira agrícola e demanda por tecnologias mais eficientes e resilientes, a feira preserva crescimento relevante em contexto macroeconômico mais desafiador. Gerou R$ 972,2 milhões em negócios.

2016

A feira amplia sua densidade técnica e reforça o vínculo entre negócios, conhecimento e desafios reais da produção. Recebeu cerca de 60 mil visitantes e teve um volume aproximado de R$ 1,014 bilhão em negócios.

2017

Supera a marca de R$ 1,5 bilhão em oportunidades e negócios e confirma um ciclo consecutivo de expansão acima de R$ 1 bilhão, se tornando uma das principais feiras agrícolas do país.

2018

Avança em internacionalização e passa a se projetar como porta de entrada para tecnologias globais no Cerrado brasileiro. A presença reforçada de empresas estrangeiras amplia sua leitura para além do circuito regional.

2019

Com 260 expositores, cerca de R$ 1,9 bilhão em negócios e quase 68,2 mil visitantes, a feira se consolida como maior evento de tecnologia agrícola do Norte e Nordeste.

2020

Interrupção da edição presencial por conta da pandemia da Covid 19. O episódio força a reorganização das estratégias de comunicação, relacionamento e presença institucional, bem como preserva a centralidade da marca no setor.

2021

O período da pandemia mostra que a feira já operava não apenas como encontro presencial de negócios, mas como plataforma de comunicação, relacionamento e permanência institucional. Foram R$ 8,8 milhões em negócios.

2022

A volta presencial acontece com forte expansão física e comercial, passando de 144 mil m² para 191 mil m², com crescimento de 33% e cerca de 360 expositores representando mais de 1,2 mil marcas, além de R$ 7,9 bilhões em negócios.

2023

Em sintonia com o amadurecimento do agro no MATOPIBA, a edição reforça a presença de soluções ligadas a armazenagem, irrigação, energia solar, insumos e infraestrutura produtiva. Foram R$ 8,2 bilhões em negócios.

2024

Com 111.377 visitantes, 434 empresas expositoras e volume superior a R$ 10,9 bilhões em negócios, a edição consolida um novo teto de escala para a Bahia Farm Show.

2025

Foram 162.370 visitantes, 434 expositores, mais de 1.125 marcas e mais de 8 mil empregos diretos e indiretos, aprofundando sua integração com inovação, startups, inteligência artificial, energia renovável e agricultura de precisão.

2026

Com mais de 840 espaços comercializáveis, a edição comemorativa de 20 anos vai acontecer em meio às expectativas de uma feira mais ampla, mais complexa e mais preparada para absorver o crescimento de marcas, expositores e público.