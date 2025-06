Bahia Farm Show inicia em meio a maior produção de soja em 30 anos

- Foto: Aiba Divulgação

A Bahia Farm Show, maior feira do agronegócio no Nordeste e a terceira do Brasil, inicia nesta segunda-feira, 9, em Luís Eduardo Magalhães, em meio à maior produção de soja do oeste do estado em 30 anos.

Segundo a Aiba (Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia), a produção atingiu 8,7 milhões de toneladas numa área plantada de 2,1 milhões de hectares, com produtividade média de 68 sacas por hectare – na safra passada, o estado liderou a produtividade média da oleaginosa no país, com 67,38 sacas por hectare, 18% acima da média nacional.

Além de refletir o desenvolvimento do setor na Bahia e o seu protagonismo no Brasil, a produção recorde é uma amostra da influência do setor agrícola no PIB (Produto Interno Bruto) nacional, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O órgão federal divulgou que no primeiro trimestre o PIB cresceu 1,4%, ante o mesmo período final de 2024, sendo o resultado puxado pela alta de 12,2% no agro – enquanto isso, o setor de serviços teve aumento de apenas 0,3% e a indústria reduziu 0,1%.

Números da produção de soja

Para o presidente da Aiba, Moisés Schmidt, os números da produção de soja no oeste refletem o compromisso do produtor baiano com a eficiência produtiva, a sustentabilidade e o uso responsável dos recursos naturais.

“Mais uma safra se encerra com resultados altamente positivos, graças ao empenho do agricultor, ao uso de tecnologias de ponta e ao manejo adequado das lavouras. A Bahia mostra que é possível produzir mais com respeito ao meio ambiente”, afirmou.

A declaração vai ao encontro do que será a Bahia Farm Show, que segue até dia 14 de junho com o tema “Agro Inteligente, Futuro Sustentável”. Participarão do evento 434 empresas expositoras e mais mil marcas, números semelhantes à feira de 2024, quando foram gerados R$ 10,949 bilhões em intenções de negócios, recorde do evento.

A área de atuação das empresas vai desde fabricantes de máquinas e implementos agrícolas, até soluções em irrigação, sementes, fertilizantes, aviação agrícola e tecnologias voltadas à conectividade e gestão no campo.

Extensa programação

Além da exposição de tecnologias de ponta, que estarão distribuídas na área externa e em três galpões cobertos, a Bahia Farm Show 2025 também proporcionará uma programação técnica e comercial para atrair agricultores, profissionais e estudantes da área agrícola. Estão previstas palestras, fóruns e painéis com especialistas renomados, abordando temas como agricultura sustentável, inovação no campo, uso racional da água e tendências de mercado.

Segundo Alan Malinski, coordenador da Bahia Farm Show, o evento é mais do que uma vitrine de máquinas: “virou um ponto de convergência entre ciência, prática e negócio”, ele disse. “Aqui, o produtor encontra soluções que não apenas aumentam sua produtividade, mas também reforçam seu compromisso com o futuro do planeta.”

Ele também destaca o papel das parcerias institucionais para garantir o uso responsável dos recursos hídricos. “A governança hídrica na região é modelo. O diálogo entre produtores, órgãos públicos e sociedade civil garante que o desenvolvimento aconteça com planejamento e preservação dos nossos mananciais”, disse.

Oeste baiano consolidado na agricultura

Na avaliação do executivo, “o oeste baiano vem consolidando uma agricultura de alto desempenho que alia produtividade com responsabilidade ambiental”, sendo isto fruto de uma agricultura mais tecnificada. “O produtor aqui não está apenas colhendo grãos, está colhendo dados, conhecimento e resultados sustentáveis”, afirmou.

Malinski destaca que essa transformação tem como base o uso intensivo de tecnologias de monitoramento, conectividade e gestão inteligente da produção. “Hoje temos agricultores utilizando sensores remotos, drones, imagens de satélite e softwares de precisão para cada decisão tomada no campo. Isso não é mais futuro, é o presente da agricultura do oeste”, complementou.