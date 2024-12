Cerveja de caju produzida na Bahia conquista reconhecimento nacional

José Macedo diz que premiação ‘engrandece o trabalho de todos os cooperados’ - Foto: Kassio Jones / Divulgação

A cerveja artesanal Aratinga Fruit Beer, criada pela Cooperativa da Cajucultura Familiar do Nordeste da Bahia (Rede Cooperacaju), com sede em Ribeira do Pombal, no semiárido baiano, foi eleita a melhor cerveja Alê do Brasil em uma competição nacional com 150 rótulos. Produzida a partir do pedúnculo do caju (parte suculenta que faz a polpa), antes descartado, a bebida gera renda para 750 famílias de agricultores familiares e o fortalecimento da agricultura familiar na região.

Para Murilo de Araújo Nunes, gerente da Rede Cooperacaju, a criação da cerveja nasceu de um desafio central: reduzir o desperdício do pedúnculo do caju, rico em nutrientes, mas pouco aproveitado.

“A ideia nasceu do desafio de reduzir o desperdício do caju, um problema recorrente na cajucultura do semiárido. A Aratinga Fruit Beer simboliza uma solução criativa para esse desafio e uma oportunidade de geração de renda para as 750 famílias associadas à Cooperacaju. Ela conecta tradição, sustentabilidade e inovação, dando visibilidade à cajucultura familiar”, explica.

A cerveja também é um reflexo da identidade do semiárido, capturando o sabor da região em cada gole. “A Aratinga é uma fruit beer única, com 4,3% ABV (medida que indica a concentração de álcool na cerveja) e 6,2 IBU (Unidade Internacional de Amargor). O uso do caju como ingrediente principal traz autenticidade e um perfil sensorial exótico, com notas tropicais que representam a rica biodiversidade da região. É um reflexo da luta e resiliência dos agricultores familiares, quilombolas e indígenas que fazem parte da cooperativa”, ressalta o gerente.

Visibilidade

A conquista do prêmio teve impacto direto na visibilidade da cooperativa e na autoestima dos agricultores. “O prêmio foi recebido com enorme alegria e orgulho pela comunidade. Representou o reconhecimento de anos de trabalho árduo e o destaque de um produto genuinamente local no cenário nacional. O impacto foi imediato, com aumento na visibilidade da cooperativa e maior demanda pelo produto”, afirma Nunes.

José Macedo, produtor de caju e cooperado da Cooperacaju, destacou o impacto transformador da cooperativa. “Nós melhoramos em qualidade, quantidade e no valor do nosso produto. A criação da Aratinga é um orgulho muito grande, porque dá voz e espaço a essa cadeia produtiva que impulsiona o nosso semiárido baiano. Essa premiação engrandece o trabalho de todos os cooperados”.

Murilo também destaca que a produção da Aratinga conta com apoio técnico e financeiro da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), ligada à Secretaria de Desenvolvimento Rural.

Em nota, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) destacou que a Cooperacaju tem recebido investimentos do Governo do Estado para alavancar a produção e renda dos agricultores: “Foram mais de R$ 5,8 milhões destinados à construção de infraestrutura, modernização de processos produtivos e ações como a estruturação de uma unidade de beneficiamento de castanha de caju, criação de uma área para produção de mudas e fornecimento de equipamentos avançados, como cortadoras e despeliculizadoras”.

Além da cerveja premiada, a Cooperacaju diversifica sua produção com itens como castanhas naturais e torradas, pastas de castanha, hambúrguer de caju e doces, promovendo maior aproveitamento da fruta e geração de renda. Segundo Murilo, o reconhecimento nacional impulsionará novos projetos. “Os próximos passos incluem expandir a capacidade de produção da Aratinga para atender à crescente demanda, desenvolver novas versões da cerveja e investir em parcerias estratégicas para fortalecer a marca”.

*Sob a supervisão da editora Cassandra Barteló