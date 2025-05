Demanda por remineralizador de solo cresce mais de 50%

- Foto: Ilustrativa | Freepik

As perspectivas da safra de cereais, oleaginosas e leguminosas em 2025 animam o setor produtivo na Bahia. De acordo com o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção deve alcançar 12,2 milhões de toneladas, 7,3% a mais do que no último ciclo. Para alcançar esses bons resultados, os produtores se utilizam de estratégias diversas no campo, entre elas, chama atenção o remineralizador de solo. A demanda pelo remineralizador subiu 50% no último ano, segundo a empresa Vulcano Agrominerais.

Os remineralizadores são materiais minerais, obtidos a partir da fragmentação de rochas, que possuem capacidade de aumentar a fertilidade do solo e promover melhorias na qualidade do solo. “Esses novos insumos para a agricultura, além de serem fontes de macro e micronutrientes para as plantas, possuem a capacidade de promover o aumento de raízes, ativam a microbiota, melhoram a estrutura do solo pela formação de agregados, além de ser fonte de silício, que é um elemento benéfico importante na resistência da planta”, explica Juliana Sato, gerente de consultoria e regulamentação da Mineragro Pesquisa Agronômica.

A Vulcano Agrominerais é responsável pela extração e produção do primeiro remineralizador de solo no Nordeste brasileiro. “O nosso Remineralizador de Solos é um produto que possui registro do Ministério da Agricultura e tem Certificação IBD (Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento Rural), o que permite o uso na Agricultura Orgânica. É um produto que atua na fertilização do solo através da adição de macro e micronutrientes, ativando a biologia do solo, promovendo aumento do enraizamento e elevando a resistência das plantas ao estresse hídrico”, explica Stéfano Lima, gestor comercial da empresa Vulcano Agrominerais.

O remineralizador apresenta algumas diferenças para fertilizantes comuns, para além de ser uma fonte nacional e natural, não sofrendo com as oscilações do dólar e evitando dependência do mercado externo. “Em comparação aos fertilizantes convencionais, os remineralizadores possuem a característica de liberação gradual, o que garante que a planta tenha disponibilidade de nutriente por todo o ciclo da cultura. Os fertilizantes convencionais, por terem alta solubilidade, estão sujeitos a perdas no solo, o que não ocorre com ao utilizar remineralizadores”, descreve Juliana.

Alternativa sustentável

Stéfano atribui o crescimento da demanda ao reconhecimento da qualidade do insumo por parte dos produtores e pela ausência da oscilação de preço quando comparado a fertilizantes importados “Isso é reflexo do reconhecimento dos produtores à alternativas sustentáveis para prática da agricultura regenerativa. Além disso, fatores macroeconômicos acabam trazendo incertezas quanto aos fertilizantes importados. Dessa forma, os nacionais, em especial os naturais, ganham mais espaço”, conta.

O uso de remineralizadores de solo na Bahia favorece uma agricultura mais sustentável, econômica e resiliente. “Em lavouras sob uso de remineralizador é notável o vigor das plantas, a resistência às adversidades climáticas e redução de acamamento (tombamento) principalmente em graníferas como cana e milho”, diz Juliana Sato

