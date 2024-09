Fórum internacional debate o papel do agro na segurança alimentar

Produção de alimentos no Brasil impacta a segurança alimentar em todo o mundo - Foto: Divulgação

Representantes da comunidade internacional, iniciativa pública, privada, entidades e produtores do agronegócio se reúnem nesta segunda-feira, 9, em Cuiabá (MT), no Fórum Internacional da Agropecuária (FIAP), para discutir segurança alimentar e clima.

O fórum, realizado pelo Canal Rural,será um aquecimento para a agenda do Grupo de Trabalho G20 Agro, que começa no dia seguinte e vai até o dia 13, na Chapada dos Guimarães, com a presença de representantes dos 20 países do bloco e mais dez países convidados.

"Vamos fazer uma carta após o Fórum para apontar soluções. O mais importante é mostrar ao mundo que o Brasil está totalmente preparado para o agrotropical sustentável, fundamental para o planeta inteiro", diz o jornalista do Canal Rural e embaixador do FIAP, José Luiz Tejon.

| Foto: Divulgação

| Foto: Divulgação

| Foto: Divulgação

| Foto: Divulgação

| Foto: Divulgação

| Foto: Divulgação

| Foto: Divulgação

| Foto: Divulgação

Ele falou ao A TARDE sobre os principais temas que serão debatidos ao longo desta segunda-feira, 9. "São três tópicos: temos competência científica e tecnológica, fazemos e realizamos e precisamos contar com o capital internacional para os investimentos que precisamos realizar".



Associativismo

Tejon acredita na parceria público-privada como modelo de desenvolvimento do agro e defende a expansão das cooperativas. "O pequeno agricultor fora da cooperativa não tem futuro", afirma, defendendo o acesso à tecnologia, escoamento e geração de escala a partir do associativismo.

Sobre a expansão do agro no Brasil, Tejon se mostra um entusiasta da recuperação de 40 milhões de hectares de áreas degradadas existentes no país, "Temos condições de dobrar o agro brasileiro de tamanho sem arrancar uma árvore sequer".

Além disso, Tejon vê possibilidade de obtenção de créditos ede carbono com a revitalização de áreas hoje não produtivas e vislumbra um grande vetor de crescimento a partir dos biocombustíveis, com a aprovação da lei do combustível do futuro, no último dia 4.

Nomes de peso

O Fiap 2024 tem o apoio da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), da Federação de Agricultura de Mato Grosso (Famato), da Confederação Nacional da Indústria (CNI), da CropLife, da Fundação de Apoio à Pesquisa do Corredor de Exportação Norte (Fapcen ) e da Azul Linhas aéreas, além do patrocínio de JBS, Apex Brasil, John Deer e Senar-MT.



Entre as presenças confirmadas, Teka Vendramini, consultora do B20 Brasil, grupo organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) com sete forças-tarefa e um conselho de ação, dedicados ao “Crescimento Inclusivo para um Futuro Sustentável”.

O fórum tem ainda a participação de Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS, Sílvia Masshurá, presidente da Embrapa, Aldo Rebelo, ex-ministro e redator do código florestal, Gabriel Delgado, coordenador de agropecuária do Mercosul, Ricardo Moyano, adido agrícola do Chile, e Ritsuko Yoneda, diretora de assuntos multilaterais do ministério da agricultura, florestas e pesca do Japão.

Laurent Javaudin, conselheiro da União Europeia no Brasil, Bruno Lucchi, diretor técnico da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), o Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, os ex-ministros da pasta, Baliro Maggi e Roberto Rodrigues, Os governadores Mauro Mendes (MT), Edvaldo Riedel (MS) e Helder Barbalho (PA), Jorge Viana, presidente Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil e Alexandre Furlan, vice presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) também confirmaram presença no evento.

A programação prevê fóruns de discussões para definir políticas públicas e ações estratégicas que serão recomendadas à Cúpula de Líderes do G20, que acontece em novembro, no Rio de Janeiro, com a presença de 19 países membros, mais a União Europeia.