Instituições financeiras impulsionam expectativas na Bahia Farm Show 2025

O sensor é o WEED-IT, solução holandesa utilizada na aplicação de precisão Foto: - Foto: Divulgação Smart Sensing

Com a aproximação da Bahia Farm Show aumenta a expectativa no setor agropecuário e atividades afins para negócios com o impulso das instituições financeiras, que chegam com linhas de crédito diferenciadas. A expectativa da organização é ultrapassar nesta edição os números de 2024, quando foram fechados mais de R$ 10 bilhões em negócios na feira.

Os números relativos à soja, principal cultura agrícola do estado, indicam que teve novo recorde e fechou a safra 2024/25 com média de 68 sacas por hectare (s/ha), somando 8,7 milhões de toneladas (ton), em uma área de 2,1 milhões de hectares cultivados com a oleaginosa.

O resultado é o melhor dos últimos 30 anos de acordo com levantamento do Conselho Técnico da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), em consonância com números da Conab. Segundo os produtores, além do clima favorável, os cuidados com fitossanidade e a conservação ambiental são fatores determinantes para chegar aos dados que consolidam o estado entre os principais produtores do grão brasileiro.

É neste cenário positivo que as principais instituições financeiras do país, notadamente as voltadas para as demandas do campo, confirmaram a presença na BFS/2025. O ânimo, entretanto, não está apenas na área da sojicultura, mas também na safra de algodão que está em fase de colheita e do milho (que são as três culturas mais plantadas na região oeste).

Vale ressaltar que ainda em menor escala, mas com boa produtividade e ritmo de expansão, a fruticultura irrigada ganha espaço e projeta a região, atraindo para a BFS indústrias, revendedores e instituições financeiras, cujas equipes esperam movimentar o agronegócio estadual durante esta semana.

Bancos ampliam presença e ofertas

E neste contexto de positividade, as linhas especiais de crédito atraem o público alvo, seja de grandes grupos e conglomerados, ou de médios, pequenos e micro produtores que buscam novidades e condições de melhorar a produção e produtividade.

Superintendente estadual do BNB, Pedro Lima Neto | Foto: Ascom BNB/Divulgação

“Estamos com uma expectativa muito positiva para esta edição da Farm Show, a segunda maior feira de agronegócios do Brasil. Na última edição, o Banco do Nordeste viabilizou cerca de R$ 280 milhões em negócios e nossa meta é superar esse resultado”, afirmou o superintendente estadual do Banco do Nordeste na Bahia, Pedro Lima Neto.

Ele pontuou que a instituição segue como um dos principais apoiadores do evento, oferecendo condições de crédito diferenciadas, “com destaque para nossas taxas bastante atrativas em comparação ao mercado. Entre os principais diferenciais que levaremos à feira está o Cartão BNB Agro, que vem transformando a forma como produtores têm acessado máquinas e equipamentos na região, com mais agilidade, praticidade e simplicidade nas operações”, asseverou.

Ainda de acordo com Lima Neto, os retornos que a equipe tem recebido de clientes e fornecedores “têm sido extremamente positivos”. Para o superintendente do BNB, isto reforça “a confiança no produto e no impacto que ele pode gerar para o fortalecimento do agronegócio regional”.

Já o Banco do Brasil estima acolher R$ 1 bilhão em propostas no período da BFS, oferecendo condições especiais em diversas linhas para o pequeno, médio e grande produtor. Superintendente de varejo do Banco do Brasil na Bahia, Sinvaldo Vieira lembrou que a instituição participou de todas as edições da feira, reafirmando a parceria com o agro “em uma região tão próspera para o setor como o Oeste Baiano”.

Tecnologia, capacitação e acesso facilitado

Durante a feira cerca de 100 funcionários especializados estarão focados no atendimento aos clientes, na visita às revendas e nas ativações promocionais no estande. Entre os temas a serem focados em painéis e debates estão: ‘Momento Sucessores’; ‘Fala, Produtor’ e ‘Rolê que Rende’, que é voltado para o público universitário, além da promoção ‘Colheita de Prêmios’ com sorteios pela Loteria Federal.

Para o diretor de Operações da Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia), Marko Svec, a perspectiva para a BFS 2025 também é de crescimento. O foco principal da agência está com ações estruturantes, com investimentos a longo prazo como sistemas de irrigação e de armazenagem, projetados com tecnologia e inovação, “visando boas safras no futuro”, afirmou.

Ele afirmou a projeção de atingir mais de 300 clientes, chegando a R$ 150 milhões em negócios, com operações médias de até R$ 5 milhões. “Vamos pulverizar bastante”, destacou, ressaltando que a meta é valorizar quem já teve ou ainda tem bons negócios com a instituição, principalmente produtores rurais de médio e pequeno porte.

Marko Svec Silva, Diretor de Operações Desenbahia | Foto: Clara Pessoa

Parte dos recursos virão do Plano Safra, disse, salientando que esses recursos “têm as melhores condições do mercado”. Ainda segundo Svec, a diretoria e todo corpo técnico do Desenbahia estarão atendendo no estande da BFS durante a feira, apontando o deslocamento de funcionários de outras regiões do estado.

Gerente regional de Desenvolvimento do Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia, Rodrigo Machado disse que a 10ª participação consecutiva da instituição na BFS segue a tradição de inovar e este ano quer ultrapassar a marca de 2024, quando mais de R$ 600 milhões foram contratados. “Estamos em um ano desafiador com taxas de juros altas, porém temos taxas mais competitivas a 8,5% ao ano e outras mais baixas, de até 3% ao ano”, pontuou.

Todos os públicos

Instituição financeira cooperativa, o Sicredi estará em estande estruturado para receber cooperativas e associados de toda a região, com mais de 80 colaboradores. “Hoje temos uma intercooperação com todas as cooperativas do Oeste da Bahia”, revelou, acrescentando que diversas equipes estão mobilizadas para atender todos segmentos.

“Pessoas físicas e jurídicas, micro empreendedores de diferentes segmentos do agronegócio terão nossa atenção”, destacou, citando programas como ‘Donas do Negócio’ e ‘União faz a Vida’ para estimular o cooperativismo, com ações voltadas para as escolas, professores e estudantes, que devem movimentar o estande esta semana.

Também o Bradesco confirmou sua participação na feira e, a exemplo das edições anteriores, garante oferecer condições diferenciadas para o produtor rural. Dentro da proposta do tema da BFS, a instituição destaca o E-agro, uma plataforma online que visa reunir 50 empresas parceiras de toda a cadeia produtiva.

Para o evento levará as principais linhas de financiamento de máquinas e equipamentos agrícolas, além do portfólio de produtos e serviços. Com a mobilização de equipes com foco em diferentes segmentos, o banco pretende ofertar um atendimento personalizado aos clientes, para simulações de financiamento, consultas de crédito e informações sobre maquinário e insumos agrícolas.