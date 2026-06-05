Jornalista de A TARDE é homenageada na Bahia Farm Show

A jornalista Miriam Hermes, do Grupo A TARDE, será homenageada na 20ª edição da Bahia Farm Show, maior feira de tecnologia agrícola e negócios do Norte-Nordeste. O nome da profissional batiza a Sala de Imprensa do evento, que começa a funcionar segunda-feira (8) e prossegue até 13 de junho, no Complexo BFS, no município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano.

O presidente da feira e da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Moisés Schmidt, justifica a homenagem pela dedicação e competência de Miriam nas coberturas da feira ao longo de duas décadas.

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“Temos trajetória construída com trabalho, visão de futuro e muitas histórias para contar. Histórias essas que ganharam o mundo graças à atuação de profissionais da imprensa”, pontua Schmidt.

Ele explica que a ideia é fazer homenagens todos os anos, a partir de agora. “A Sala de Imprensa do Complexo será batizada, a cada edição, com o nome de um jornalista eleito por um comitê formado por representantes da Aiba e da Bahia Farm”.

Moisés Schmidt, presidente da Aiba e da BFS - Foto: Divulgação | AIBA

O comitê considerou o nome de Miriam Hermes dos mais representativos para inaugurar a galeria de homenageados. “A escolha se deve ao nosso reconhecimento à sua contribuição para a comunicação do agronegócio baiano e, especialmente, do oeste da Bahia. Para nós, é uma honra dedicar a ela este espaço tão simbólico para a comunicação da BFS”, disse Schmidt.

Ao prestar a homenagem, acrescenta, “reconhecemos não apenas a jornalista experiente e respeitada que ela é, mas também a profissional que ajudou a construir pontes entre o campo, a sociedade e a imprensa, acompanhando diferentes fases do desenvolvimento regional e da Bahia Farm”.

Para materializar o reconhecimento, a Sala de Imprensa da Bahia Farm Show 2026 foi plotada com textos assinados por Miriam Hermes. As reportagens de cobertura e matérias para cadernos especiais relacionadas ao evento foram cedidas pelo Centro de Documentação e Memória A TARDE (Cedoc), que fez um levantamento de todo o material das 19 edições da feira já realizadas. Já as fotos foram encaminhadas aos organizadores pela Agência A TARDE.

‘Baiana’ há quatro décadas

Nascida no município gaúcho de Sobradinho, a cerca de 230 km da capital Porto Alegre, Miriam viveu sua primeira infância em Agudo, também no Rio Grande do Sul. Entre 7 e 8 anos, se mudou com a família para Medianeira, no Paraná, onde estudou no Educandário Nossa Senhora Medianeira, no Ginásio João Manoel Mondrone e no antigo Normal da Escola Helen Keller. Foi lá que Miriam começou a atuar na área da Comunicação, como repórter do jornal Mensageiro e da revista Mosaicos.

Em 1984, a gaúcha se mudou para a Bahia, fixando residência e se estabelecendo profissionalmente em Barreiras, no oeste do estado. “Desde então, venho atuando em diversos veículos de comunicação locais, regionais e estaduais, como o centenário e diário A TARDE, onde atuo como repórter desde 1997”, celebra a jornalista.

Ao chegar, Miriam começou a participar da vida cultural e artística da cidade. “Em 2009, entrei na Academia Barreirense de Letras, onde atuei como presidente em uma gestão e vice-presidente por três vezes”, conta a mãe de Anna Carolina e Gabriel, e avó de Fernanda, Anna Clara e Alice.

Jornalista de A TARDE, Miriam Hermes, homenageada na 20ª edição da Bahia Farm Show - Foto: Divulgação

A graduação em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, no Centro Universitário São Francisco de Barreiras (Unifasb) veio em 2005, quando Miriam começou a realizar um sonho de juventude: obter o registro profissional de jornalista.

Durante os quatro anos da formação, ela pesquisou a vida e a obra do engenheiro e jornalista baiano Antônio Geraldo Rocha Filho (1881-1959), que, ainda criança, se mudou com a família para Barreiras.

“Daí nasceu o livro-reportagem O Homem Geraldo Rocha, que escrevi com o colega Eduardo Lena e foi impresso em 2009, por ocasião do cinquentenário de morte do ilustre personagem da história local”, recorda Miriam, em referência ao Trabalho de Conclusão do Curso (TCC). Antes, ela tinha pesquisado a história de José Gomes de Castro (em memória), que gerou a biografia A saga de um empreendedor, disposição supera obstáculos, encomendada pelo neto do empresário, Rider Castro, e publicada em 2006.

Ampla cobertura

A TARDE faz a cobertura jornalística de uma das maiores feiras de agronegócio desde a primeira edição, em 2004, ainda sob a marca Agrishow. Nos últimos anos, junto com a reformulação e ampliação da Bahia Farm Show (nome adotado a partir de 2008), o grupo de comunicação tem fortalecido sua atuação multiplataforma.

O Grupo A TARDE marca presença no evento com produção de conteúdos em tempo real, em todas as plataformas (Instagram, YouTube e Portal), bem como em podcasts e vídeos especiais, além de reportagens no jornal impresso.

Desde a edição do ano passado, o grupo instalou um estúdio e um espaço exclusivos, montados no complexo da feira, em Luís Eduardo Magalhães. Essas estruturas são voltadas para a transmissão ao vivo de programas e entrevistas com autoridades, parlamentares e líderes do agronegócio.

Também são pontos de transmissão de painéis e realização de debates sobre temas da atualidade, como transição energética, inovação, integração de tecnologias avançadas e práticas sustentáveis adaptadas às demandas globais.

Ao completar, em 2026, 20 edições de sucesso, a Bahia Farm Show celebra o segmento do agronegócio e uma rica história que o Grupo A TARDE ajudou a contar desde os primórdios.

“Por duas décadas, temos acompanhado bem de perto essa jornada de evolução do evento, que traduz a experiência dos pioneiros associada à coragem e visão de futuro em relação ao desenvolvimento da região oeste de nosso estado. Por isso, ficamos muito felizes com o reconhecimento que está sendo dado à jornalista Miriam Hermes, que, por meio de nossa sucursal da região oeste, tem o privilégio de registrar e ajudar a construir a trajetória de um evento que se consolidou como uma das mais importantes vitrines do agronegócio, da inovação e do desenvolvimento regional”, diz o presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão.

Presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão. - Foto: José Simões/Ag A TARDE

O gestor garante que o conglomerado de comunicação seguirá dando visibilidade às conquistas, aos desafios e ao espírito empreendedor que transformaram a Bahia Farm Show em referência para o agronegócio e motivo de orgulho para todos os baianos.

“Em nome de toda a equipe do nosso grupo de comunicação, expresso o agradecimento à Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, a Aiba, por inaugurar a galeria de homenageados da Sala de Imprensa do evento com o nome de nossa competente jornalista Miriam Hermes”, conclui.