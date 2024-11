Prêmio Abapa de Jornalismo é entregue a estudantes e jornalistas

Prêmio foi criado para reconhecer trabalho do profissional jornalista, dedicado ao agronegócio - Foto: Divulgação

Em solenidade realizada na noite desta terça-feira, 12, no auditório do Senac, em Salvador, jornalistas e estudantes foram premiados na 4º edição do Prêmio Abapa de Jornalismo. A cerimônia foi conduzida pela jornalista especializada em agronegócio e apresentadora da AgroBand, Catiane Magalhães.

O presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Luiz Carlos Bergamaschi, anunciouos vencedores que publicaram reportagens em mídias impressas ou eletrônicas e que levaram juntos um total de R$ 117 mil reais em dinheiro e troféus.

Na categoria Profissional, o título da modalidade Televisão, foi para a TV Oeste, afiliada da TV Bahia, com a reportagem “Início da colheita do algodão da Bahia”, de Gabriel Oliveira Pires e Wemerson Luiz Rodrigues de Godoi.

Na Internet, o prêmio foi para o veículo G1 Bahia, dos autores João Luiz Santos de Souza e Maria Luiza de Carvalho Vieira, com a reportagem.

O Prêmio Abapa trouxe pela primeira vez também a modalidade Regional. Vinicius Ramos Aguiar e Silva e Maiara Luz, do Canal Rural Bahia, com sede em Barreiras, venceram a premiação com a reportagem “Algodão baiano se destaca pela qualidade e boas práticas de manejo”. Na modalidade Jornal/Revista Impressa, a reportagem vencedora é do jornal Correio, de autoria dos jornalistas Donaldson Gomes e Larissa Pereira Almeida, com o título “Por trás do algodão: saiba por que a fibra baiana é tão pura e desejada”.

Na categoria "Jovens Talentos, foram reconhecidos os trabalhos desenvolvidos por estudantes de seis faculdades baianas: Faculdade de Comunicação da UFBA (FACOM), Centro Universitário Jorge Amado (UniJorge), Universidade Salvador (Unifacs), de Salvador; Rede UniFTC, de Feira de Santana; o Centro Universitário Anísio Teixeira (UNIFAT) e a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), de Vitória da Conquista. Além das modalidades já existentes em Escrita e Vídeo, o prêmio trouxe, em 2024, como novidade o Podcast, incentivando a inovação e a criatividade dos jovens no campo da comunicação.

Na modalidade Escrita, o prêmio foi para o estudante Pedro Henrique Novaes, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), com a reportagem “Aviação agrícola: tecnologia e qualificação profissional revolucionam cotonicultura baiana”. Na modalidade Podcast, a vencedora foi a estudante Francis Gabriele Souza Nunes Vasconcellos, do Centro Universitário UNIFTC, com o título “O que é que o algodão da Bahia tem?”. Na modalidade Vídeo, os vencedores foram Isac Elisson Simões dos Santos, Airton Santos São Pedro e Caíque Santos de Souza, da Universidade Salvador (Unifacs), com o título “A força do algodão no desenvolvimento dos pequenos produtores rurais”.

Luiz Carlos Bergamaschi, presidente da Abapa, diz que o prêmio nasceu para reconhecer o trabalho do profissional jornalista, dedicado ao agronegócio, e fazer com que os futuros profissionais possam conhecer o setor do algodão, profissional e sustentável, que gera um retorno social investido, não apenas para quem vive no oeste, mas para toda a Bahia.

“O que realmente importa para nós é proporcionar aos jornalistas e estudantes a oportunidade de conhecer de perto a nossa atividade. Essas visitas têm o poder de transformar suas trajetórias profissionais e, ao mesmo tempo, fortalecer o setor produtivo do algodão e a sociedade, que se beneficia com informação de qualidade”, afirma.

Além de premiar os trabalhos dos três melhores colocados, de acordo com o regulamento, na categoria Jovem Talento foram reconhecidos o quarto e quinto colocados das modalidades Escrita, Vídeo e Podcast, com uma menção honrosa, além dos troféus. Os professores orientadores também tiveram o apoio aos estudantes reconhecido. O júri especializado foi formado pelo mestre, engenheiro agrônomo da Universidade Federal de Viçosa, Fernando Rati; pela jornalista pós-graduanda pela Universidade de São Paulo (USP), Silvana Ribeiro, e pelo mestre em comunicação e doutor em literatura pela Universidade de Brasília (UNB), Luiz Claudio Ferreira.

A 4ª edição do Prêmio Abapa de Jornalismo foi prestigiada por jornalistas e representantes da imprensa, como os presidentes da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Samira de Castro, da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), Ernesto Marques; e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia (Sinjorba), Moacy Neves, além do coordenador geral de jornalismo da Secretaria de Comunicação do Governo da Bahia, Eudes Benício.