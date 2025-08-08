Rota do Vinho passa por cinco cidades baianas em 2025

Rota do Vinho - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Mais que uma bebida, o vinho é uma experiência sensorial e cultural. No segundo semestre de 2025, o Sistema Comércio BA realiza a Rota do Vinho, evento capitaneado pelo Senac BA e Fecomércio BA. O evento marca presença em cinco cidades — Vitória da Conquista, Porto Seguro, Itaparica, Feira de Santana e Salvador — promovendo conhecimento, vivências e oportunidades de negócios.

Com foco na valorização do setor e no fortalecimento da presença institucional, a Rota oferece ações educativas que impulsionam o desenvolvimento econômico, social e turístico da Bahia. A programação completa e os ingressos já estão disponíveis no site www.ba.senac.br/rotadovinho2025.

Dentro do roteiro, as próximas datas são em Itaparica (22 e 23/08), Feira de Santana (29 e 30/08) e Salvador (12 e 13/09). O presidente do Sistema Comércio BA, Kelsor Fernandes, reforçou a importância de ações como essa para o fortalecimento do turismo. “Nosso objetivo é promover ações educativas que fortaleçam o desenvolvimento econômico, social e turístico da Bahia. Realizar a Rota do Vinho, em cinco cidades, é reafirmar o compromisso do nosso Sistema na valorização dos empresários locais, criando um ambiente de diálogo, aprendizagem e negócios”.

Essa edição leva o público a explorar o tema "O Mundo do Vinho: Tradição, Tendências e Experiências", valorizando a profissionalização do setor, o fomento ao comércio especializado e o contato com rótulos de excelência.

Rodada de Negócios

Um oferecimento do Clube Fecomércio, a Rota do Vinho 2025 conta com um novo atrativo. A Rodada de Negócios, ação exclusiva voltada para o fortalecimento de relações comerciais entre empresas do setor de vinhos, gastronomia, hospitalidade e serviços. O momento é destinado a encontros entre produtores, distribuidores, representantes comerciais, importadoras e empreendedores baianos interessados em expandir seus negócios e formar novas parcerias.

Durante a rodada, os participantes terão a oportunidade de apresentar seus produtos, ampliar sua rede de contatos e identificar oportunidades reais de negócios com foco no mercado local, regional e nacional.

O Clube Fecomércio é uma iniciativa da Fecomércio BA voltada para empresários do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia. Criado para apoiar a jornada empreendedora, o Clube oferece uma série de vantagens, serviços e soluções práticas, pensadas para facilitar o dia a dia de quem movimenta a economia do Estado.