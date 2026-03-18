Aniversário de Salvador terá megaprogramação com shows e ações gratuitas

Programação conta com a Volta ao Dique, tradicional apresentação do grupo Mudei de Nome - Foto: Ascom Saltur

A cidade de Salvador inicia uma das épocas mais movimentadas do calendário cultural com o Festival da Cidade 2026, que celebra os 477 anos da capital baiana com uma programação extensa e espalhada por diversos bairros.

Entre 21 de março e 5 de abril, o público terá acesso a eventos gratuitos e atividades que conectam cultura, lazer, esporte e economia criativa.

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A proposta do festival é ocupar espaços públicos e equipamentos culturais com experiências acessíveis, promovendo encontros entre diferentes linguagens artísticas e valorizando a identidade soteropolitana.

Agenda cultural reúne teatro, literatura e experiências interativas

Entre os destaques está o Teatro para Todos, realizado de 27 a 29 de março, no Campo Grande. O espaço recebe espetáculos gratuitos a céu aberto, como “Buraquinhos ou o vento é inimigo do picumã”, “Dandara na Terra dos Palmares”, “Namíbia, Não!”, “Infinito” e “Candomblé da Barroquinha”, com abordagens sobre ancestralidade, identidade e questões sociais.

Já o Festival de Literatura do Salvador acontece entre 26 e 29 de março, no Salvador Shopping, com o tema “Do Livro para a Tela”. A programação inclui debates, oficinas e encontros entre escritores, atores e profissionais do audiovisual, discutindo adaptações literárias e produção de conteúdo digital.

Feiras e eventos fortalecem economia criativa

A XIII Semana do Artesão ADABA, entre os dias 25 e 29 de março, transforma o Campo Grande em um polo de artesanato e produção cultural. A feira reúne artistas e produtores locais, promovendo o consumo de produtos autorais e incentivando a economia criativa.

No dia 26 de março, o mesmo espaço recebe os tradicionais Bailes da Cidade, com apresentações das orquestras que resgatam o clima dos antigos bailes populares, criando um ambiente de celebração entre diferentes gerações.

Museus oferecem atividades gratuitas e experiências culturais

Durante o festival, diversos equipamentos culturais terão programação especial. Espaços como a Casa do Carnaval da Bahia, a Cidade da Música da Bahia e a Casa das Histórias de Salvador promovem oficinas, visitas mediadas, rodas de conversa e experiências sensoriais.

No dia 29 de março, aniversário da cidade, esses locais terão acesso gratuito para moradores, ampliando o contato com a história e a cultura de Salvador.

Shows, festivais e cultura periférica ganham destaque

A programação musical e cultural também se espalha por diferentes territórios. Entre os dias 26 e 28 de março, o Quarteirão das Artes Moraes Moreira recebe o Movimento Boca de Brasa – Festival, com apresentações de Larissa Luz, Attoxxa e Duquesa.

Outro destaque é o VIII Festival Bahia de Todas as Cores, realizado na Barroquinha entre 20 e 29 de março, com foco nas artes visuais e na valorização da diversidade cultural.

No dia 28 de março, o Centro de Interpretação da Mata Atlântica (CIMA) recebe o espetáculo “Maria Vai com as Outras”, com sessões pela manhã e à tarde. Já no dia 29, o Boca de Brasa Itinerante leva o Caminhão-Palco ao bairro Mané Dendê, ampliando o acesso às atividades culturais nas periferias.

Esporte e lazer marcam o aniversário de Salvador

No dia 29 de março, a programação esportiva ganha destaque com o Pedal da Cidade, que percorre a orla com concentração no Parque dos Ventos.

Também acontecem a corrida Salvador 10 Milhas, com percursos de 5 e 10 milhas, e a Volta ao Dique, no Dique do Tororó, que contará com apresentação do grupo Mudei de Nome.

Evento internacional encerra programação

Nos dias 4 e 5 de abril, Salvador recebe o Oceanman Brazil 2026, competição internacional de natação em águas abertas. As provas serão realizadas entre o Terminal Náutico e a Praia do Porto da Barra, reunindo atletas de diferentes países.

Com uma agenda diversa e detalhada, o Festival da Cidade 2026 transforma Salvador em um grande palco cultural, oferecendo experiências para todos os públicos e consolidando a capital baiana como referência em cultura e turismo.