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COMEMORAÇÃO

Aniversário de Salvador terá programação gratuita; saiba mais sobre

Projeto reúne corrida, música e muito mais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

18/03/2026 - 18:26 h

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Banda Jammil e Uma Noites
Banda Jammil e Uma Noites -

Salvador celebra, no dia 29 de março, 477 anos de fundação. Para marcar a data, a cidade reúne música, esporte, arte e gastronomia na Ponta do Humaitá.

Entre os destaques da programação está a apresentação da banda Jammil e Uma Noites, que se apresenta em dois momentos do dia: pela manhã e no fim da tarde, trazendo ao público clássicos da carreira.

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Corrida, cultura e mais

A programação também inclui a corrida “Salvador 10 Milhas”, com dois percursos. Sendo eles:

O trajeto de 10 milhas (16 quilômetros), com largada no Rio Vermelho, nas proximidades das quadras, e chegada na Ponta do Humaitá. Durante o percurso, os corredores enfrentam a Ladeira da Barra, conhecida como um dos trechos mais exigentes devido à inclinação.

Já a modalidade de cinco milhas (cerca de 8 quilômetros) tem largada no Comércio, próximo à Praça Maria Felipa, passando por pontos como o MAM, o Porto de Salvador e a Feira de São Joaquim, até chegar ao mesmo ponto final, na Cidade Baixa.

Ao longo do dia, o público também poderá aproveitar uma programação paralela com atrações musicais, atividades culturais e opções gastronômicas. Mais informações ainda serão divulgadas pela organização.

Jammil na Ponta do Humaitá

A banda retornou recentemente ao local e, em dezembro, reuniu uma multidão durante mais uma edição do projeto “Vamos Ver o Pôr do Sol”, evento já tradicional no calendário da cidade.

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