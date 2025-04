Passapusso sobre show no aniversário de Salvador: Filho dessa cultura

Um dos principais nomes da atual geração da música baiana, Russo Passapusso não escondeu a alegria de participar do show de comemoração pelo aniversário de Salvador.

Neste domingo, 30, ele e outros nomes da cena afro-baiana e nacional subiram no palco montado na Praça Municipal. A intenção foi festejar os 476 anos de Salvador, completados no sábado, 29.

Ao Portal A TARDE, o vocalista da BaianaSystem comemorou o convite: “É muito feliz a gente ver as nossas músicas dentro desse contexto, cantar as músicas dentro desse contexto. Eu sou filho do samba-reggae, eu sou filho dessa cultura”.

Russo lembrou que é do interior da Bahia, mas garantiu muito amor pela cidade: “Aprendi a amar e entender Salvador. Entender todos os processos e as pessoas, e encontrar outras pessoas do interior aqui dentro”.

“A grandiosidade do nosso estado, a grandiosidade histórica de nosso processo se revela em Salvador. Não poderia ter outro nome se não Salvador. E a gente está aqui para fazer música, para celebrar dentro dessa forma, através das músicas de mensagem, sem esquecer que a gente é continuidade de um processo tão coletivo que é o processo musical da cidade de Salvador”, completou.

Russo cantou ao lado da banda ÀTTØØXXÁ os grandes sucessos da sua banda. Ele também interpretou hits com Larissa Luz, outra convidada do evento, que durou cerca de 2h30.