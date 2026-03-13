Salvador celebra 477 anos com programação cultural gratuita; confira

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Movimento Boca de Brasa - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

No dia 29 de março, Salvador comemora 477 anos. Para celebrar o aniversário da capital baiana, a cidade prepara uma programação educativa e cultural espalhada por diversos pontos.

Com atividades gratuitas, a programação acontece nos espaços Casa das Histórias de Salvador e Galeria Mercado, entre os dias 14 e 29 de março.

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Com opções para todas as idades, as atividades incluem contação de histórias, intervenções artísticas, leitura dramática, atividades circenses e programação infantil.

Saiba a programação

Entre os destaques da agenda está o aniversário da cidade, celebrado no dia 29 de março, com uma oficina de pintura realizada pela artista visual Thaís Medeiros, voltada para o público infantil.

A oficina tem como objetivo estimular a criatividade das crianças por meio do desenho e da pintura, promovendo experiências marcantes e memórias ligadas à cidade de Salvador.

Já neste sábado, 14, a programação conta com uma oficina circense conduzida pela atriz Ingrid Lago e pelo artista Felipe Campelo. A atividade inclui malabares, expressão corporal e exercícios de trabalho coletivo.

Nos dias 21 e 22, será realizado o Projeto Sòró, uma oficina ligada à contação de histórias conduzida pelo contador de histórias Rafael Morais. Durante o encontro, os participantes terão contato com técnicas de criação e narração de histórias.

Educação e cultura

Entre os dias 25 e 29 de março, o espaço recebe a ativação “Educar com memória: intervenção visual com imagens do Arquivo Público”, do artista visual Leonardo Coutinho. A ação propõe uma experiência com fotografias, mapas e manuscritos do acervo histórico da cidade.

Além disso, no dia 25 acontece a leitura dramática da peça “Aleluia”, apresentada pelo ator Frank Menezes.

No dia 28 de março, ocorre o “Rolezinho – A História Passa por Aqui”, conduzido pela historiadora Marcele Moreira, que propõe um passeio guiado pelo bairro do Comércio e por equipamentos culturais da cidade.

Encerrando a programação, no dia 31 de março, o artista e professor Tiganá Santana ministra uma aula aberta sobre a exposição “Floresta dos Infinitos”.

Para participar das atividades, as inscrições estão disponíveis nos perfis oficiais dos espaços nas redes sociais.