Ônibus é incendiado após ação policial em Castelo Branco

Um ônibus foi incendiado na madrugada desta sexta-feira, 15, na localidade conhecida como Creche, em Castelo Branco, na periferia de Salvador. De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o veículo está atravessado na via que dá acesso ao bairro de Vila Canária.

Informações preliminares dão conta de que o crime pode ter sido em retaliação a uma operação da Polícia Militar que foi feita no bairro durante todo dia. Em uma das ações, um homem terminou sendo preso após invadir um imóvel e feito dois moradores reféns. O suspeito se entregou após a chegada de negociadores da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

A polícia informou que não tem como relacionar as ações no bairro com o incêndio do ônibus. Os rodoviários que estavam no veículo não ficaram feridos. O efetivo da Polícia Militar foi reforçado para tentar localizar os responsáveis pelo atentado. Esse é o oitavo ônibus incendiado em Salvador em 2023.