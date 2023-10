Reabertura do Plano Inclinado Liberdade-Calçada é adiada para a terça | A TARDE

A reabertura do Plano Inclinado Liberdade-Calçada (PILC) prevista para a segunda, 02, foi adiada para a terça-feira, 03. Durante a execução dos serviços de manutenção, a empresa responsável identificou outros danos no equipamento causados pelas sucessivas interrupções no fornecimento de energia.

Os usuários do PILC poderão utilizar a frota convencional de ônibus como alternativa durante a interrupção do funcionamento do ascensor. Quem estiver na Liberdade e desejar ir até o bairro da Calçada tem opção de seguir para o Largo do Tanque e integrar com as seguintes linhas:

0321 - Marechal Rondon x Barra

0321-02 - Marechal Rondon x Campo Grande

0313 - Fazenda Grande do Retiro x Barra

0313-02 - Fazenda Grande do Retiro x Campo Grande

1505 - Pirajá/RV x Barra

Já quem vem da Calçada, pode seguir até o Largo do Tanque e retornar para a Liberdade utilizando as linhas:

0310 - Barroquinha x Aeroporto

1327 - Estação Pirajá x Baixa dos Sapateiros /Barroquinha

1511 - Conjunto Pirajá x Engenho Velho da Federação

1606 - Paripe x Baixa do Sapateiro/Barroquinha