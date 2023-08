Trânsito na Av. Vasco da Gama é alterado; confira mudança

O trânsito entre a Av. General Graça Lessa (Vale do Ogunjá) e a AV. Vasco da Gama com direção ao Largo da Lucaia foi alterado pela Transalvador, no acesso embaixo do Viaduto Luiz Cabral. A alteração permanente é necessária para avanço das obras do BRT.

Toda a sinalização no local está sendo devidamente reforçada. Agentes de trânsito e transporte intensificam as atuações na região para orientar condutores, pedestres e passageiros.

Retorno – Na última terça-feira, 01, o retorno na Av. Vasco da Gama, que fica na altura do Supermercado Atakarejo, teve de ser temporariamente bloqueado. Como alternativa, condutores que estão no sentido Dique do Tororó e querem mudar de fluxo e seguir em direção ao Lucaia têm um novo acesso, que foi aberto mais à frente, na altura da Bravo Car, pouco antes do Posto Menor Preço. O retorno que já existe neste ponto da via, que permite a conversão do tráfego para o sentido do Dique, também permanecerá aberto.