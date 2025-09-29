12 dias que sacudiram o país

- Foto: Divulgação

Os acontecimentos dos últimos 12 dias mostraram que os olhos do povo brasileiro estão voltados para o Congresso Nacional. Prova disso foi o grito de insatisfação que ecoou nas ruas em todo Brasil, após a aprovação da PEC da Blindagem na Câmara, em 16 de setembro.

O combo de indignação foi formado no dia seguinte, com a aprovação da urgência do PL da Anistia. Desses gatilhos acionados no parlamento, presenciamos a mobilização civil que nos proporcionou um domingo histórico.

Diante de duas pautas impopulares, o recado dado nas ruas aos congressistas ficou claro: o desejo da sociedade é pelo avanço de medidas de bem-estar social que andam paradas no Congresso. Isso ficou evidente durante a mobilização, organizada em grande parte através de redes sociais e que contou com o engajamento de artistas consagrados que lutaram contra a ditadura militar: Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque.

A força simbólica dessas três figuras foi reforçada com a presença de outros nomes importantes, como na manifestação aqui em Salvador, sob o comando da cantora Daniela Mercury, que fez com que milhares de baianos saíssem de casa na manhã daquele domingo, 21. O movimento apartidário foi das redes às ruas com duas pautas centrais: sem anistia para os que atentaram contra a democracia e sem blindagem a políticos brasileiros.

Poucos dias depois, vimos o presidente Lula fazer mais um discurso histórico na abertura da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Aplaudido diversas vezes durante a fala, ele reforçou o protagonismo do Brasil no cenário internacional, pediu respeito às nações do sul global, e defendeu a paz e a garantia dos direitos humanos no mundo.

Um dia após o discurso, o Senado aprovou o projeto que zera o Imposto de Renda para brasileiros que ganham até R$ 5 mil, uma promessa de campanha de Lula para garantir mais justiça tributária e social no país. Na Bahia, mais de 90% dos trabalhadores formais serão beneficiados com a medida (IBGE).

Agora o povo precisa, mais do que nunca, seguir mobilizado para garantir que a Câmara aprove essa matéria que mudará a vida de milhões de famílias. Temos outras batalhas importantes no horizonte, como a luta pelo fim da escala 6x1 e é provável que novas manifestações sejam essenciais para que vitórias populares aconteçam.

A pressão da opinião pública e a presença dos brasileiros nas ruas foram fatores decisivos para que a PEC da Blindagem fosse arquivada no Senado. Mais do que isso, os protestos materializaram o inciso primeiro do artigo primeiro da nossa Constituição: “todo poder emana do povo”. A soberania popular é um princípio fundamental e inegociável do nosso país. Viva o povo brasileiro! Vamos em frente.

*Advogado, pré-candidato a deputado federal e chefe de gabinete do senador Jaques Wagner