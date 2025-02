200 dias de escola, aprendizagem, arte e acolhimento

- Foto: Divulgação

No dia 10 de fevereiro iniciaremos o ano letivo em toda a Bahia. É um momento especial para a sociedade e para a Educação. Um novo ciclo com desafios e expectativas, com a motivação e crença de que será uma trajetória com a capacidade diária de transformar a vida e realizar os sonhos dos nossos estudantes.

No primeiro dia letivo, mais de 700 mil crianças, jovens, adultos e idosos vão começar a construir projetos de vida, trajetórias de aprendizagens, encontros e socializações para alavancar o crescimento do nosso povo e de nossas comunidades.

Escolas do campo, da cidade, indígena e quilombola de todos os Territórios de Identidade da Bahia estarão abertas não apenas fisicamente, mas sobretudo abertas ao conhecimento, à inovação, à iniciação científica, à cultura, ao esporte, à arte e ao acolhimento. Escola é lugar de felicidade. O conhecimento liberta e transforma!

Na nossa trajetória de 200 dias letivos, compartilharemos todo o processo de construção do conhecimento com profissionais que, de forma muito competente e responsável, conduzem a gestão da aprendizagem. São professoras e professores, gestoras e gestores, coordenadoras e coordenadores pedagógicos que, incansavelmente, cuidam dos estudantes e alicerçam no presente um futuro sólido e promissor para nossos educandos.

Como secretária de Educação do Estado, gostaria de registrar que, além dos profissionais da Educação, temos um conjunto valoroso de profissionais que cuidam da alimentação escolar e da higienização de todos os espaços escolares, as equipes de portaria, da segurança, das bibliotecas e do administrativo, que zelam pelos espaços e pelas pessoas. São construtores que, na coletividade, permitem que os processos de aprendizagem e de cidadania sejam construídos. Com muitas mãos cuidaremos da Educação da Bahia. Consolidaremos a articulação com as redes municipais (Regime de Colaboração) com políticas de alfabetização e de formação de professores. Reforçaremos, diariamente, a importância que as Escolas de Tempo Integral têm para a consolidação das aprendizagens.

E olhe que a Bahia tem construído belíssimas escolas, com estruturas grandiosas e confortáveis como os baianos merecem e precisam. Teatros, restaurantes estudantis, quadras cobertas, vestiários, bibliotecas e laboratórios permitem que cada jovem possa desenvolver o que tem de melhor, as suas potencialidades, criatividades e aptidões. Valorizaremos cada dia letivo. Em cada aula, projeto, pesquisa, experiência, planejamento e ação pedagógica, preservaremos a centralidade nas pessoas, nos indivíduos, nas vidas que são nutridas do alimento e do conhecimento.

Ninguém ficará para trás, mas os celulares ficarão em casa e só serão utilizados quando requisitados e com o uso mediado pelos professores, afinal validamos as diversas tecnologias, mas queremos e precisamos da atenção de todos no nosso percurso de 200 dias de escolas abertas como “máquinas que preparam as democracias”.

Seguiremos firmes. O ano letivo está começando com a força e energia que a educação da Bahia emana. Ninguém ficará de fora, afinal a educação mobiliza, resgata e transforma.

*Secretária de Educação da Bahia